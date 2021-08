Incidente stradale pericolosissimo per Tedua... il rapper sta bene e lancia un messaggio ai suoi fan

Incidente stradale per il rapper Tedua. Ha darne notizia a mezzo social è stato proprio Mario Molinari (vero nome di Tedua). Per fortuna il ragazzo sta bene.

L’artista, attualmente al lavoro sul suo nuovo album, La Divina commedia, ha postato su Instagram nella giornata di ieri le foto della sua macchina distrutta accompagnata da questa dicitura:

“LA DIVINA COMMEDIA non è mai stata così vicina alle porte dell’inferno. Caronte non era il mio turno. Ragazzi I’m safe, non mi sono fatto niente e nessuno oltre a me è rimasto coinvolto. La vita è troppo breve per odiare l’altro uomo” be careful“.