Tazenda: il singolo “La Ricerca del Tempo Perduto” primo estratto dall’album “Antìstasis”

Il 19 marzo è stato il giorno dell’uscita in radio e in digitale del nuovo singolo dei Tazenda La Ricerca del Tempo Perduto, che anticipa l’album Antìstasis (Vida Records / Believe / Discoteca Laziale), che sarà pubblicato in fisico e digitale questa settimana.

Il nuovo brano La ricerca del tempo perduto trae fortemente spunto dalla canzone d’autore italiana con la sua tradizione di contenuti poetici e profondi e parla di quel viaggio che ogni essere umano compie per trovare la sua strada.

“C’è sempre qualcuno o qualcosa che è in viaggio verso di noi, anche se nemmeno noi abbiamo chiara l’idea di cosa ci stia venendo a trovare, o forse non lo vogliamo sapere. Il mistero irrisolto è la bellezza del film-vita.”

Queste le parole dei Tazenda, storica band sarda che non pubblica un album di inediti dal 2012.

TAZENDA LA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO

Il singolo dei Tazenda La Ricerca del Tempo Perduto farà parte dell’album Antìstasis, titolo che in greco classico significa resistenza.

Si tratta di un disco che incontra tradizione e innovazione, in cui si raccontano storie di vita comune tra debolezze, paure e speranze riposte nel futuro.

11 brani inediti, in lingua sardo-logudorese e italiano, in cui si fondono il desiderio di esplorazione, l’attenzione di produzioni moderne e la ricerca della semplicità stilistica e vocale.

Questa la tracklist.

1. Coro

2. La ricerca del tempo perduto

3. Ammajos

4. Splenda

5. A nos bier

6. Essere magnifico (feat. Black Soul Gospel Choir)

7. Dolore dolcissimo

8. Tempesta mistica

9. Dentro le parole

10. Innos (feat. Bertas)

11. Oro e cristallo (feat. Matteo Desole)

12. A nos bier (alternative version re-produced by jxmmyvis)

Foto di Sergio Fusar Imperatore