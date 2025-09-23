23 Settembre 2025
Lorenza Ferraro
23 Settembre 2025

Tancredi canta “L’Amore L’Amore L’Amore”. Una scelta, un rischio o una rivelazione?

Il brano rappresenta l'ultimo tassello in attesa dell'uscita del nuovo progetto discografico dell'artista

Tancredi significato del testo di L'Amore L'Amore L'Amore
Tancredi: significato del testo del nuovo singolo L’Amore L’Amore L’Amore

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 26 settembre per Pulp Music / Warner Music Italy, L’Amore L’Amore L’Amore è il nuovo singolo di Tancredi che – dopo la pubblicazione di Boiler Room (What Is Love), Bella Da Morire e Standing Ovation – presenta l’ultimo tassello che anticipa l’uscita del suo nuovo progetto discografico.

Il brano è frutto di una doppia collaborazione: la prima con Nashley per quanto riguarda il testo e la seconda con Luigi Visconti dei Fuera, che ha invece influenzato la produzione, portandola verso sonorità più acide e spigolose, che hanno contribuito a potenziare sia il groove che la struttura. Tutto questo, però, partendo da una pre-produzione dello stesso Tancredi.

Tancredi cover L'Amore L'Amore L'Amore

TANCREDI, “L’AMORE L’AMORE L’AMORE”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Con un titolo ripetuto ben tre volte, come se fosse un’ossessione o un mantra, è chiaro che il brano ruota intorno al concetto di amore, inteso come una scelta, talvolta un rischio e spesso una rivelazione.

Questo brano è un ulteriore passo avanti verso il mondo digitale e verso il progetto futuro, che avrà in gran parte lo stesso sapore. Penso che il verso più esplicativo sia: ‘fino a sentire l’amore, dentro i baci, dentro le pistole, dentro gli occhi di mille persone’. Qui racconto di quel preciso momento in cui in una relazione, dopo aver pensato di mollare tutto, decidi di rischiare e buttarti fino a sentire l’amore in ogni cosa che ti circonda“.

IL TESTO

Il testo di L’Amore L’Amore L’Amore sarà disponibile a partire da venerdì 26 settembre.

