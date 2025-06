“Boiler Room (What is love”): il nuovo singolo di Tancredi feat. Nashley che campiona Haddaway

Boiler room (What is love) testo e significato del nuovo singolo estivo di Tancredi, in collaborazione con Nashley, brano che campiona la celebre What is love del cantante tedesco Haddaway, un brano che nel 1993 vendette quasi tre milioni di copie nel mondo.

una nuova coppia per l’estate 2025

Per Tancredi, reduce dall’ultima partecipazione a Sanremo Giovani con il brano Standing ovation (che lo ha visto per la seconda volta a un passo dall’ingresso al Festival tra le Nuove Proposte), si tratta di un ritorno alle sonorità elettroniche e notturne dopo l’uscita, a gennaio, di Belladamorire in featuring con Lil Busso.

Il brano segna anche il ritorno sulle scene di Nashley, che mancava dal mercato discografico da luglio 2024, quando aveva preso parte al singolo Domani di VV, dopo la pubblicazione del suo album Dimenticare il mondo.

Il brano uscirà prossimamente per Warner Music.

tancredi boiler room (what is love) – significato del testo

Boiler room è una canzone notturna, sospesa tra malinconia e adrenalina, che utilizza la metafora della “boiler room” – ambiente chiuso, caldo e confuso, come una festa techno o come una mente sovraccarica – per descrivere uno stato emotivo instabile. I due artisti raccontano un momento in cui la comunicazione con l’altro si interrompe, lasciando spazio a pensieri ossessivi, rabbia e fragilità.

Un singolo che, sotto la superficie da club estivo, nasconde un’urgenza emotiva e un desiderio di fuga. Per dare ancora più forza al messaggio nel pezzo è campionata la celebre hit estiva What is love.

tancredi boiler room (what is love) feat. nashley – testo

What is love

Non lo vedi che è un inferno

Se ci diamo solo il peggio

Che cosa ci sta succedendo

Sono in una boiler room

E non ti capisco più

Vedo il mondo che va giù

Nella notte penso che

No non ce la faccio più

Giuro non ne posso più

Anche se poi mi consuma

Nella notte penso a te

Non lo so

Se mi regge il fegato

Oggi no

Spaccherei il telefono

Dimmi come ti chiami

Testo completo in arrivo