Sanremo Giovani 2024: Tancredi, sarcastico e disilluso, in “Standing Ovation”

Sanremo giovani 2024 Tancredi testo e significato di Standing ovation, il brano con cui l’artista, dopo aver sfiorato il palco dell’Ariston lo scorso anno, torna a partecipare alla manifestazione per arrivare al Festival di Sanremo 2025.

Da martedì 12 novembre e per cinque settimane, i 24 cantanti si scontreranno nella seconda serata di Rai 2 (conduce Alessandro Cattelan) fino ad arrivare ai sei finalisti che si giocheranno la partecipazione al Festival il 18 dicembre su Rai 1.

La Commissione Musicale che valuterà i 24 giovani artisti è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia (insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo, giurati fuori onda).

SANREMO GIOVANI 2024 TANCREDI STANDING OVATION

Con questo brano Tancredi esprime il senso di insoddisfazione e disillusione verso una società che premia l’apparenza e ignora i problemi reali.

La “standing ovation” è il simbolo sarcastico di approvazione per chi vive di facciata, pur sapendo che le cose “andranno sempre peggio”.

Nella canzone cè un desiderio di autenticità e di trovare un momento di pace, lontano dal caos e dalla superficialità della vita moderna.

QUI per ascoltare la canzone.

STANDING OVATION TESTO

Standing ovation

Tutti in piedi che andrà sempre peggio

Voglio una stand ovation

Anche se non mi sto divertendo

Ho la faccia di Marilyn Manson

Questa notte do fuoco a una major

Prendo tutti i diritti e li vendo

Resta solo un pensiero stupendo

Giostra

Questa vita è una giostra

e più gira e più scava la fossa

Colpa

Di chi è stata la colpa

Non lo so di sicuro non nostra

Complimenti

Complimenti

Complimenti

Voglio standing ovation

Tutti in piedi che andrà sempre peggio

Voglio standing ovation

Per chi dice “Domani la smetto”

E se il mondo salta in aria

Questo fine settimana

Forse è meglio andare al mare

Vorrei solo una standing ovation

Anche se non mi sto divertendo

Tutto bene se chiedi come va

tutto male a dire la verità

Non ti sento col casino che c’è

Nono

Chiudi gli occhi, stiamo precipitando

Tu vai in crisi se nessuno ti guarda

C’è la crisi ma nessuno ne parla

Se poi mettono la musica a palla

Balla balla balla balla

Rockstar, tutti fanno le rockstar

Ma alla fine nessuno li ascolta

Colpa

Di chi è stata la colpa

Non lo so di sicuro non nostra

Complimenti

Complimenti

Complimenti

Voglio standing ovation

Tutti in piedi che andrà sempre peggio

Voglio standing ovation

Per chi dice “Domani la smetto”

E se il mondo salta in aria

Questo fine settimana

Forse è meglio andare al mare

Vorrei solo un momento per spegnere tutto e restare da solo

Per fare uno sbaglio e nel caso, se voglio, rifarlo di nuovo

Col mondo che corre

Tutto va avanti e io resto fermo

Non c’è più pace

Non c’è più amore

Non c’è più tempo

Complimenti

Complimenti

Complimenti

Voglio standing ovation

Tutti in piedi che andrà sempre peggio

Voglio standing ovation

Per chi dice “Domani la smetto”

E se il mondo salta in aria

Questo fine settimana

Forse è meglio andare al mare

Vorrei solo una standing ovation

Anche se non mi sto divertendo