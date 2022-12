Tananai live nei palasport: sold out anche Roma che si sposta di location. Ecco il calendario aggiornato!

Tananai Live 2023.

Nei giorni scorsi abbiamo recensito qui il nuovo album di Tananai, Rave, Eclissi. Ora mentre il giovane artista si prepara a tornare per il secondo anno consecutivo in gara al Festival di Sanremo, arrivano novità importanti anche per il tour.

Tananai live 2023

Dopo il tutto esaurito della data al Fabrique di Milano che ha costretto ‘organizzatore del tour, Friends and Partners, a cambiare la location vista la richiesta spostando il live al Mediolanum Forum, anche il live all’Atlantico Live di Roma previsto sabato 6 maggio 2023 registra il sold out e si sposta in un palazzetto. Tananai si esibirà, nella stessa data al Palazzo dello Sport.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova venue. I biglietti per il live al Palazzo dello Sport saranno in prevendita dalle ore 18:00 del 14 dicembre.

Questo il calendario aggiornato del tour:

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli @ Casa della Musica

Sabato 6 maggio 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport – NUOVA VENUE

Sabato 6 maggio 2023 – Roma @ Atlantico Live SOLD OUT

Lunedì 8 maggio 2023 – Milano @ Mediolanum Forum – NUOVA VENUE E DATA

Giovedì 18 maggio 2023 – Milano @ Fabrique SOLD OUT

Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze @ TuscanyHall

Sabato 13 maggio 2023 – Padova @ Gran Teatro Geox

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI