Talent Show. Oggi parliamo dei 10 inediti, presentati fuori dal programma, di ex talent che avrebbero meritato più attenzione.

Qualche giorno fa abbiamo pubblicato qui un articolo in cui abbiamo scelto dieci canzoni presentate all’interno di un talent show che non hanno riscosso il successo, a nostro avviso, che avrebbero meritato.

Oggi è la volta di dieci canzoni, sempre appartenenti ad artisti provenienti da un talent show, ma presentate al di fuori dello stesso.

il Talent show e le sue dinamiche fuori dal programma…

I talent show nel corso di questi anni hanno lanciato tanti artisti di successo come Emma, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Annalisa, Francesca Michielin, Irama, Noemi e tanti altri.

Oltre a loro però ci sono stati tanti ex talent, che una volta finito il programma, non sono riusciti a imporsi in cima alle classiche e nei network radiofonici.

Questo perché quando sul cantante si spegne la luce della televisione è difficile poi trovare una vetrina che possa donare visibilità ai nuovi progetti artistici.

Purtroppo le radio, le playlist streaming e i programmi televisivi difficilmente tendono a supportare e dare spazio agli ex talent (a parte i vincitori), anche quando si tratta di canzoni valide e progetti discografici ben curati.

Allora uno dei tentativi che spesso viene effettuato è quello di provare a partecipare a Sanremo Giovani, come hanno fatto per esempio Leo Gassman e Lele che sono riusciti anche a vincere, ma anche questo non sempre garantisce l’attenzione dei media, e soprattutto, non tutti logicamente riescono a superare le selezioni.

Nel tempo quindi sono stati pubblicati tantissimi brani che magari, se proposti all’interno di un contesto importante, avrebbero potuto avere maggiori chance di ottenere successo e visibilità.

Per questo abbiamo deciso di segnalarvi 10 canzoni di ex-talent, che hanno pubblicato dopo la conclusione del programma, che magari con la giusta vetrina avrebbero potuto ottenere il successo che meritavano.

Partiamo subito e fateci sapere voi chi avreste inserito.