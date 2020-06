Takagi & Ketra, come ormai ogni estate dal 2017, stanno tornando con un possibile nuovo tormentone e questa volta scelgono, oltre a rinnovare la collaborazione di successo con Giusy Ferreri, un altro nome che non è nuovo ai tormentoni, estivi e non.

A quanto pare sarà Elettra Lamborghini ad affiancare il duo di Producer e la Ferreri.

Il brano arriverà in radio e sulle piattaforme digitali per Sony Music Italy a fine giugno (le date dovrebbero essere il 24 per il digitale e il 26 per le radio) e lancerà la sfida “in famiglia” a Karaoke dei Boomdabash con Alessandra Amoroso, in uscita domani, e all’attuale hit dell’estate, Mediterranea di Irama.

Si rinnova quindi la collaborazione di Takagi & Ketra con Giusy Ferreri dopo il grande successo di Amore e Capoeira e Jambo.

Elettra si aggiungerà a questa formula già vincente portando con sé il successo di pubblico raccolto con Musica (e il resto scompare) al Festival di Sanremo e al disco d’oro per l’album Twerking Queen.

Non ci resta che attendere.