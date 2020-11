SVM Veleno è il singolo lanciato lo scorso 13 novembre.

Una donna che si sta facendo strada nella scena musicale napoletana e nazionale. Una ragazza con una punchline assestate alla perfezione prodotta da Big Fish.

Lorenza Anceschi, questo il vero nome di SVM, descrive così il brano:

“Veleno racconta della presa di posizione di un amante distrutto da un amore struggente, fondato su menzogne e comportamenti ambigui.“

Dopo Nu Sgarr, la canzone è un ulteriore inno all’indipendenza personale, un invito a liberarsi da coloro la cui presenza rappresenta solo un ostacolo al raggiungimento della serenità, la cui indecisione è causa di inquietudine, è un’esortazione ad eliminare le cose “tossiche” dalla nostra vita.

Conosciamo meglio SVM. Nata a Napoli il 25 marzo 1995, è una cantautrice e giornalista napoletana. Cresciuta tra Portici ed Ercolano, entrambe province partenopee, si trasferisce a Milano a 18 anni per intraprendere gli studi universitari.

Il suo percorso artistico si sviluppa a partire dall’esigenza di proporre un connubio tra la cultura musicale “black” ed il folklore della piazza partenopea d’origine. Il 22 marzo 2019 esordisce nella scena hip-hop italiana con un singolo intitolato Nun me ‘mporta, prodotto da Larry Joule.

A novembre 2019 firma un contratto discografico con Sony Music Italia. Le ultime uscite sono Nu sgarr e Addu me ft. Livio Cori.

SVM Veleno testo, audio e traduzione

Ogg lassm sta, nun stong buon

Vogl sul ber: ramm n’atu bicchier

Sent sang’ sporc scorrer int’ ‘e ven

Pecché si velen, me fa mal ‘o cor

Me ric: “Vien ccà”

Ma tu stai allà c’a cap

E ancor ric “Statt n’atu poc”

Sai ca me tien fatt’ ‘int a stu iuoc

Ma già te sacc o vizij nun s’è luat, n’er ‘o final ch’ir sunnat

E mo nun chiagnere, vott sti lacreme

Stu con nun t’apparten, chesta vocca nemmen

E mo nun chiagnere, vott sti lacreme

Je e te c’amm fatt cchiu mal che ben

C’amm fatt cchiu mal che ben

Cu te nun durmev a nott

Cu chi stiv for’ a telefn l’or e je for’ pe’ te (n’ce verev) Quanta bucie me cuntav

ricev facc ‘e cunt aropp si torn ma po’ stev llà (pesavn ‘e caten)

Me ric: “Vien ccà”

Ma tu stai allà c’a cap

E ancor ric “Statt n’atu poc”

Sai ca me tien fatt’ ‘int a stu iuoc

Ma già te sacc o vizij nun s’è luat, n’er ‘o final ch’ir sunnat

E mo nun chiagnere, vott sti lacreme

Stu con nun t’apparten, chesta vocca nemmen

E mo nun chiagnere, vott sti lacreme

Je e te c’amm fatt cchiu mal che ben

C’amm fatt cchiu mal che ben

E mo nun chiagnere

Nun te crer’ cchiù

Tu pe’ me si velen

C’amm fatt cchiù mal che ben

E mo nun chiagnere, vott sti lacreme

Chesta sera

Stu con nun t’apparten, chesta vocca nemmen

E mo nun chiagnere, vott sti lacreme

Je e te c’amm fatt cchiu mal che ben

C’amm fatt cchiu mal che ben

TRADUZIONE

Oggi lasciami stare, non sto bene

Voglio solo bere, dammi un altro bicchiere

Sento sangue sporco scorrere nelle vene

Perché sei veleno che fa male al cuore

Mi dici: “vieni qua”

Ma con la testa sei altrove

E ancora mi chiedi di restare un altro po’ con te

Sei abituato a vincere con me

Ma ti conosco, non sei cambiato e questo non sarà in finale che avevi sognato Adesso non piangere, butta via queste lacrime

Stasera

questo cuore non ti appartiene, la mia bocca nemmeno

Adesso non piangere, butta via queste lacrime

Io e te ci siamo fatti più male che bene

Ci siamo fatti più male che bene

Con te non dormivo mai la notte,

Con chi stavi fuori al telefono le ore e io fuori per te (non ci vedevo)

Quante bugie mi hai raccontato

Pensavo “faccio i conti dopo se torna”, ma poi restavo impassibile (pesavano le catene) Mi dici: “vieni qua”

Ma con la testa sei altrove

E ancora mi chiedi di restare un altro po’ con te

Sei abituato a vincere con me

Ma ti conosco, non sei cambiato e questo non sarà in finale che avevi sognato Adesso non piangere

Non ti credo più

Tu per me sei veleno

Ci siamo fatti più male che bene