Riki nuovo album in arrivo… Popclub è stato annunciato oggi e sarà fuori in digitale e in cd fisico da settembre.

Il terzo album in studio dell’artista sarebbe dovuto uscire a marzo scorso, subito dopo la non fortunatissima partecipazione al Festival di Sanremo 2020.

A causa dell’emergenza sanitaria si è quindi deciso di spostare la data che oggi viene finalmente svelata insieme alla tracklist e alla copertina.

Riki nuovo album: Popclub

Il 4 settembre è la data scelta per l’uscita di questo progetto che, ad oggi, è stato anticipato dai singoli Gossip (ne abbiamo parlato Qui), a gennaio, e Lo sappiamo entrambi, presentato a Sanremo.

Popclub avrà il difficile compito di replicare il successo di Perdo le parole (triplo disco di platino) e Mania (doppio disco di platino).

Riguardo a questo nuovo progetto discografico l’artista aveva dichiarato lo scorso marzo:

“È dal 2017 che non uscivo con un disco di inediti. Ho aspettato perché per me è importante sentirne l’esigenza, il successo deve essere sempre la conseguenza e mai la causa.”

Qui a seguire la tracklist dell’album di Riccardo Marcuzzo in arte Riki.