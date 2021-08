Surreale, il nuovo album J-Ax, raccontato brano per brano

J-Ax Surreale un analisi dei brani del nuovo album. Il nuovo disco di J-Ax è uscito ed è composto da 11 nuovi brani, compresa la hit estiva Salsa feat. Jake La Furia.

Nel disco non c’è un filo conduttore che lega le varie canzoni, come per esempio era accaduto con il precedente ReAle. Ciò nonostante i brani sono spesso basati su dualismi e contrapposizioni con temi ricorrenti come il cool/uncool, il lockdown e il web.











j-Ax – surreale

Skit è l’intro al disco che, come era d’uso in passato, apre la strada al primo brano Amo l’Odio.

Di piacere a tutti che mi frega, questo è il filo conduttore della canzone dove sono ripetute le azioni d’uso a quei “colleghi” che fanno le cose per i like sui social più che per esporre il proprio pensiero. J-Ax come precursore dei tempi (dai programmi TV al disco punk) e uncool, perché la gente cool va uccisa […] perché per colpa loro Mia Martini si è tolta la vita.

La tracklist prosegue con il singolo estivo Salsa feat. Jake la Furia.

Sono un fan parla della dualità di J-Ax che, in questo brano, elenca le contraddizioni di ciò che gli piace, musica, ma non solo. Dalla Machete alla Pausini, dell’estate e del pigiama invernale, ma con una certezza, la sua dichiarazione d’amore: “non esistevo senza averti qua“.

Tifo Italia. Un brano che, nel mood, mi ricorda il J-Ax de L’italiano medio, ma a tratti di anche Senza Regole (avevo in riproduzione il brano dal cellulare mentre ero in un’altra stanza e mi sono ritrovata a canticchiare “sono l’omino pazzo pazzo che fa cose pazze pazze“, come fossi Sbirulino).

Dalle contraddizioni di J-Ax, si passa alle contraddizioni dell’Italia. Dalla new economy alla raccolta dei pomodori, che poi altro non è che una dichiarazione d’amore per il nostro paese.

“Anche se mi picchia e si ubriaca, è pur sempre la mia mamma

anche se mi ha messo l’ignoranza nel biberon,

anche se è una vita che mi manda aff…

io non partirò”

Un Tera di Felicità con Ermal Meta… online che prende il sopravvento sulla vita reale. Tra chat, social, streaming e tutto ciò che succede online più importante di quel che avviene nella vita reale col cugino che ruba la carta di credito per comprarsi una skin e non per farsi una vacanza a scrocco.

Ma Ax è un boomer pur non essendolo (e lo sa, i nati negli anni ’70 sono la Generazione X) e rimpiange i tempi quando il web lo usavano solo i nerd come lui.

Stronzy è la Canzone perfetta per i live dove si riflette sul lockdown dove in molti pensavano che, dalla pandemia, ne saremmo usciti migliori. Invece qui vengono analizzati gli egoismi e le contraddizioni, la cattiveria, a cui l’isolamento sociale ha portato.

Rotti, altro che migliori!

Che Classe feat. Francesco Sarcina

J-Ax il boomer paragona la sua infanzia con quella dei bambini di oggi, estremamente protetti da tutto ciò che avviene nel mondo. Ma noi sappiamo che cos’è il Rock ‘n Roll, canta Sarcina.

I film di Truffault

Questa è la canzone del disco preferita da J-Ax, come dichiarato da lui nelle stories su Instagram… altro pezzo che attende i live per far saltare il pubblico del parterre.

Canzone Country con Federica Abbate.

Torniamo sui social dove la gente appare, contrapposta alla ragazza Country che preferisce i posti dove i vecchi giocano a carte al bar, dove la gente non giudica. Torna il tema del cool verso l’uncool.

Noi non siamo come gli altri.

Voglio la mamma

Il Covid che ha colpito la famiglia di J-Ax durante la seconda ondata della pandemia. La solitudine, la sensazione di inutilità e incapacità di dare sicurezze al proprio bambino spaventato che vuole la mamma.

E’ solo un gioco, questa è una fortezza e devi difendere la principessa.

Ricorda un po’, con le dovute proporzioni, La vita è bella, quando il papà cercava di rendere un gioco un’esperienza devastante.