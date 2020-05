Summertime, il nuovo teen drama Netflix con le musiche di Giorgio Poi

Summertime è la nuova serie TV targata Netflix ispirata al celebre romanzo (e film) di Federico Moccia Tre Metri Sopra il Cielo.

Questa volta i protagonisti dell’amore raccontato nel teen drama sono Summer e Ale, interpretati rispettivamente da Rebecca Coco Edogamhe e Ludovico Tersigni.

Il clima estivo domina la serie, tra spiagge affollate, mare e amori più o meno passeggeri. Sullo sfondo la scuola, le moto e l’immancabile colonna sonora.

Le musiche sono state curate da Giorgio Poi che ha attinto al proprio repertorio e, quello degli artisti della Bomba Dischi (l’etichetta discografica di cui fa parte) e dal catalogo di Sony/ATV. Da sottolineare anche il cameo di Raphael Gualazzi nei panni di se stesso e il concerto dei Coma_Cose.

Ho fatto la colonna sonora di Summertime Netflix. È una storia strana, in cui le scuole finiscono a giugno, ci si abbraccia, ci si bacia, si va al bar, e al mare non si sta dietro grandi teche di plexiglass

Scrive sui social Giorgio Poi.

Nel cast anche la cantautrice Thony nei panni di Isabella, la madre di Summer.

SUMMERTIME – COLONNA SONORA

Achille Lauro – Cadillac

Achille Lauro – Thoiry Remix

Barney Wilen – Estate

Bartolini – Manchester

Bartolini – Penelope

Bruno Martino – Estate

Casadei – Sabrina

Childish Gambino – Redbone

Clavdio – Cuore

Colombre – Terrore

Coma_Cose – Anima Lattina

Coma_Cose – Mancarsi

Emanuelle – Italove

Erlend Oye – Estate

Frah Quintale – 64 Bars

Frah Quintale e Giorgio Poi – Missili

Frah Quintale – Gli occhi

Francesca Michielin feat. Giorgio Poi – Leoni

Francesco De Leo – Lucy

Francesco De Leo – V

Franco126 – San Siro

Franco126 feat. Tommaso Paradiso – Stanza singola

Gazebo – I love Chopin

Gemitaiz, Izi, Salmo – MAMMASTOMALE

Germanò – Ti soprenderebbe

Giorgio Poi – Doppio Nodo

Giorgio Poi – Napoleone

Giorgio Poi – Vinavil

Jimmy Fontana – Il Mondo

John Canoe – Start to Move

Laila Al Habash – Bluetooth

Laila Al Habash – Come quella volta

Mesa – La Colpa

Mesa – Oh Satellity

Mina – Il cielo in una stanza

Psicologi – Autostima

Psicologi – Guerra e pace

Priestess – Brava

Raphael Gualazzi – Summertime

Salmo – Estate dimmerda

Salmo – Il cielo nella stanza

Soft Cell – Tainted Love

Teme Impala – The less I know the better

The Jesus and Mary Chain – Just Like Honey

Qui la playlist ufficiale.