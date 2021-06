Summer Revolution Festival: ecco il palinsesto tra musica, arte e cucina

La cultura riparte. Le città di Bergamo e Brescia ripartono. In queste due città, fino al 19 settembre 2021 si terrà il Summer Revolution Festival: 120 eventi tra musica, teatro, cinema e reading, accompagnati da esperienze enogastronomiche.

Dopo l’esperienza di successo del primo anno, si rinnova la collaborazione tra Spazio Polaresco (BG) e Casa Molloy (BS), due realtà di riferimento della scena culturale del nord Italia. La rassegna, organizzata da Rete Doc e Yollom, si terrà infatti a Bergamo allo Spazio Polaresco, all’interno del progetto delle politiche giovanili del Comune di Bergamo; mentre a Brescia prenderà vita negli storici spazi di Latteria e Distilleria Molloy.

Il programma della rassegna prevede proiezioni cinematografiche a cura di Lab 80, e stand up comedy. Giorgio Montanini e Filippo Giardina sono tra i primi comici confermati. Ci sono poi i reading. A luglio sono previsti gli incontri con Teresa Ciabatti (il suo libro Sembrava bellezza è candidato al Premio Strega 2021); Francesco Costa, giornalista ed esperto di politica statunitense, che presenta Una storia americana; e infine Gianluca Gazzoli, conduttore di Radio Deejay, che presenta Scosse. Questi eventi si alternano agli appuntamenti di musica dal vivo.

La line up musicale prevede tanti giovani della scena musicale indipendente italiana, come Merifiore e Viadellironia. Non mancano poi gli artisti già affermati. Tra questi, Paolo Benvegnù, Modena City Ramblers, Tre Allegri Ragazzi Morti, Nada, Riccardo Sinigallia, solo per citarne alcuni. Il Summer Revolution Festival ha in programma concerti fino a metà settembre, con le finali del concorso Musica da Bere.

Al palinsesto della rassegna di Spazio Polaresco e Latteria Molloy si aggiungono anche i concerti che si terranno nell’ambito del progetto Bergamo 1000 dal 9 luglio al 21 agosto 2021 presso Piazzale degli Alpini a Bergamo. Questi eventi, con la direzione artistica di Luca Borsetti (gestore anche di Latteria Molloy a Brescia), animeranno il grande spazio aperto del centro di Bergamo.

Ad oggi sono già confermati 15 artisti: Selton, Cimini, Niccolò Carnesi, Gio Evan, Cmqmartina, Joan Thiele, Cristina Donà, Lo Stato Sociale, Fulminacci, Finley, Davide Van De Sfroos, Rachele Bastreghi, Psicologi, Colombre, Bianconi.

Accanto alla musica, non mancheranno anche gli appuntamenti enogastronomici ad accompagnare l’estate bergamasco-bresciana. Dalle polpette, alla pizza, dalla birra artigianale alla cucina tipica siciliana, dalla sangria al gin, dagli arrosticini allo gnocco fritto.

La maggior parte degli eventi sarà gratuita. La restante parte richiederà l’acquisto di un biglietto dall’importo massimo di 20€. La biglietteria sarà gestita da DICE.FM.

Per ulteriori informazioni, si possono visitare il sito di Bergamo per i giovani, le pagine Facebook e Instagram di Spazio Polaresco, la pagina Facebook di Casa Molloy.