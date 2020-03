SugarDuck arriva a Paperopoli! Zucchero sbarca su... Topolino!

Zucchero Sugar Fornaciari non smette mai di stupire e la sua capacità di mettersi in gioco a volte è sorprendente! Durante l’emergenza sanitaria che sta piegando anche il nostro paese, Zucchero sarà protagonista del numero di Topolino in uscita il primo aprile trasformandosi in… SugarDuck!

Sugar è senza dubbio uno degli artisti più amati e apprezzati della scena italiana e il suo successo non ha confini, così come il suo impegno sociale (Qui il nostro articolo sul Rainforest Fund, l’evento benefico organizzato da Sting).

Al cantautore Topolino ha dedicato la copertina del numero 3358, ma anche un’intervista esclusiva e tavole a fumetti. Zucchero, in questo caso SugarDuck, entra nel mondo disneyano, tra Paperi, Topi e giovanissimi lettori.

ZUCCHERO SUGARDUCK

Zucchero ha sempre amato il mondo di Topolino e Zio Paperone è il suo personaggio preferito.

SugarDuck e il multimiliardario paperopolese saranno complici in un simpatico scambio di ruoli e di… cappelli, in un duetto artistico scaturito dalla matita del disegnatore Alessandro Perina per i colori di Valeria Turati.

All’interno del numero di Topolino (storico settimanale edito da Panini Comics) è presente anche un’intervista realizzata dal ToporeporterFilippo, a cui Zucchero ha raccontato aneddoti della sua infanzia a Roncocesi, ma anche curiosità sulla sua formazione musicale. Non sono mancate domande sulla felicità, i sogni con un pensiero speciale al bisogno di genuinità, tema principale dell’album D.O.C. uscito lo scorso mese di novembre.

Così commenta Alex Bertani, il direttore editoriale di Topolino.

“È un piacere e un onore ospitare Zucchero sulle nostre pagine, è un artista che stimo molto anche per aver esportato la musica italiana nel mondo come pochi altri, proprio come Topolino esporta il “Made in Italy” nei fumetti. E poi lui è di Roncocesi, io di Cavriago… siamo quasi compaesani!”

Dalla scorsa settimana è in radio La canzone che se ne va, nuovo singolo estratto dall’album. Così lo descrive Sugar.