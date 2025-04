STRANO & J-Ax: uniti nella “prova del nove”, il nuovo singolo è un inno alla paternità

STRANO e J-Ax tornano a collaborare in La prova del nove, un brano che mescola dolcezza melodica e scrittura rap per raccontare la paternità in modo autentico. Il singolo esce venerdì 11 aprile per Altafonte Italia ed è già disponibile in presave.

Un ritorno solista per la voce dei Gemelli DiVersi, che con questo pezzo aggiunge una nuova tappa al suo percorso musicale parallelo alla storica band.

STRANO J-Ax La prova del nove : il racconto intimo della paternità

La prova del nove è un brano dal sapore introspettivo, in cui STRANO e J-Ax mettono in rima la meraviglia, la fragilità e la forza che si scoprono diventando padri. Due generazioni dell’hip hop italiano si incontrano per raccontare, ognuno con il proprio stile, il senso di responsabilità e di rinascita che accompagna questa nuova fase della vita.

Il sound è morbido, il testo emozionale ma concreto: una combinazione che restituisce l’anima del progetto, capace di parlare a un pubblico ampio e trasversale.

Un nuovo passo nel percorso solista di STRANO

Dopo anni di successi con i Gemelli DiVersi, STRANO prosegue la sua strada anche come artista solista. In questi anni ha collaborato con Articolo 31, Mondo Marcio, Space One, e pubblicato diversi singoli – tra cui Fino in cima, Estranea e Amara & Dolce – sempre fedeli alla sua cifra stilistica: un pop-rap sincero, diretto e mai costruito.

Con La prova del nove, dimostra ancora una volta di essere un artista coerente, in grado di restare al passo con i tempi senza rinunciare alla propria identità.

STRANO: dalla crew Spaghetti Funk ai Gemelli DiVersi

Francesco Stranges, in arte STRANO, nasce artisticamente nella crew Spaghetti Funk e si afferma nei Gemelli DiVersi, con cui conquista le classifiche tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000. Brani come Mary e Un attimo ancora diventano inni generazionali, e nel 2009 arriva anche la partecipazione al Festival di Sanremo.

La sua è una carriera costruita sull’autenticità: tra musica mainstream e indipendenza espressiva, STRANO continua a portare avanti una narrazione personale, come in La prova del nove, dove torna a raccontarsi affiancato da un amico e compagno di scena come J-Ax.