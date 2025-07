Still Charles: l’Ep “Ancoracarlo” è un atto di resilienza in musica

Ancoracarlo è il nuovo Ep di Still Charles, disponibile negli store digitali dal 4 luglio 2025 per Universal Music Italia/EMI Records. Il disco arriva dopo la pubblicazione dei singoli Sereno e Amoretabacco.

Con questo progetto, Still Charles prosegue il suo percorso musicale mostrando sonorità sempre più mature. L’artista conferma il suo stile di scrittura, autentico e spontaneo. I testi raccontano con chiarezza e sincerità ciò che egli vede intorno a sé, mescolando una malinconia sottile a un’ironia pungente.

Ancoracarlo è un racconto sincero nel quale Still Charles affronta con delicatezza e intensità un turbinio di emozioni complesse. Nei brani, l’ascoltatore può ritrovare una tensione costante tra vulnerabilità e determinazione, tra il desiderio di lasciarsi andare e la volontà di restare presenti. L’Ep è una sorta di invito a superare i fallimenti, ad accettare le sconfitte, e a trovare la forza per rialzarsi: ancora, ancora, e ancora. Il titolo Ancoracarlo è un mantra esistenziale. Al tempo stesso, è una promessa a se stessi di non mollare mai.

I brani del disco si caratterizzano per testi scritti di getto, istintivi e viscerali, capaci di restituire immagini vivide ed emozioni sincere. Ogni parola svela un frammento del mondo interiore dell’artista. La voce di Still Charles, caratterizzata da una grinta autentica, dà forza ai testi e li rende vivi.

Sotto il profilo musicale, Ancoracarlo è un viaggio tra sonorità indie rock e influenze pop, oscillando tra energia e malinconia. Il mood dell’Ep mescola slanci vitali e introspezione, creando un equilibrio tra melodie coinvolgenti e narrazione personale.