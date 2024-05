Still Charles invita a vivere con positività nel brano “Sereno”

Still Charles (all’anagrafe, Carlo Aprea) lancia il singolo “Sereno”, dopo essere entrato in Capitol Records a marzo 2024. Il brano, disponibile dal 26 aprile sulle piattaforme digitali, rappresenta l’inizio del nuovo percorso musicale del giovane artista classe 2000.

Still Charles ha raggiunto i 5 milioni di streaming sulle piattaforme digitali; e ha conquistato più volte le copertine di playlist editoriali di Spotify come “Sanguegiovane” e “Generazione Z”. Il 3 novembre 2023, ha pubblicato l’EP “Navigare”. Il suo stile è ben riconoscibile, con una scrittura spontanea e senza filtri. Nei suoi brani racconta la realtà che lo circonda, usando una velata malinconia che convive spesso con una visione ironica della vita. Adesso, torna con nuova musica presentando un lato di sé inedito.

“Sereno” (Capitol Records/Universal Music Italia) rivela un aspetto leggero e sfacciato del giovane artista. Il brano, dal mood vivace e spontaneo, cerca di mettere in luce gli aspetti più positivi della vita. L’invito è di cogliere ogni piccolo attimo di piacere quotidiano con leggerezza.

Still Charles ha voluto sottolineare queste caratteristiche, quando ha presentato il brano. Ecco le sue parole: “Sereno è un brano scritto di getto, diretto, senza troppi giri di parole. – Racconta l’artista – Descrive una parte di me che ho sempre voluto proteggere, il mio lato più leggero e sfacciato. Nel turbine di pensieri e problemi in cui ti risucchia la vita è fondamentale aggrapparsi ai piaceri, ai piccoli vizi e ogni tanto bisogna saper staccare da tutto e dire “questa sera sono sereno”.