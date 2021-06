Stil Novo nel video di “Un mondo che rotola” una critica ad una musica sempre più “Reality”

In Copertina

Record storico per i Måneskin... due brani nella Top 10 UK Singles charts

Ma non è il solo nuovo traguardo conquistato... sono anche gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify.

Classifica di vendita FIMI album settimana 25: Sangiovanni ancora in vetta, i Måneskin con tre dischi in Top 30

Nei vinili Frah Quintale debutta in vetta mentre i The Kolors si fermano alla #11.

Classifica di vendita FIMI singoli settimana 25: "Mille" è ancora una volta in testa... Blanco & Sfera sul podio

Sono ben 38 i brani italiani presenti in Top 50. Debutto tiepido per i brani estivi di Irama e Marco Mengoni.

Pagelle dei nuovi singoli italiani in uscita il 25 giugno 2021. Random, Aiello, Rovazzi, Emma Muscat e...

Anche questa settimana il nostro critico musicale ha ascoltato e valutato per noi molti dei brani usciti oggi, tra artisti noti ed emergenti.

Classifica Radio Earone Settimana #25: i Coldplay riprendono la vetta. Mengoni entra nella Top Ten

L'ultima classifica radio Earone del mese di giugno premia i Coldplay che tornano in vetta scalzando l'inno degli Europei di calcio di Martin Garrix, Bono e The Edge.

Music Awards 2021: tornano a settembre i premi della musica italiana. Alla guida Carlo Conti, Vanessa Incontrada e Nek

Quella in onda a settembre sarà la 15esima edizione dei premi della musica italiana.

Battiti Live 2021 diventa Radio Norba Cornetto Battiti Live. Ecco il cast ufficiale completo con quasi 80 artisti

Presenti artisti italiani e internazionali. Lo show sarà aperto con prenotazione sul sito, a 400 persone.

Da giugno a settembre, tutti i concerti dell'estate 2021 data per data

Un calendario in costante aggiornamento con tutti i live della bella stagione.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Intervista ad Andrea Crimi e Simone di Matteo: un concept album per raccontare un libro.

Il curioso primato di Andrea Crimi e Simone di Matteo: un concept album per raccontare un libro .

Videointervista ad Aiello: "Fatemi sentire il fuoco!"

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e la pubblicazione dell'album Meridionale, è ora uscito il nuovo singolo di Aiello FINO ALL'ALBA (ti sento).

Videointervista a Jack Savoretti: “'Musica Leggerissima' è un ottimo esempio di 'Europiana'”

Il 25 giugno uscirà il nuovo album di Jack Savoretti Europiana. Un progetto del quale abbiamo parlato in una videointervista.

Intervista a Michele Bravi e Sophie and The Giants: “Falene è un pezzo che vive all'indicativo presente”

Falene è il nuovo singolo di Michele Bravi e Sophie and The Giants. Una collaborazione della quale abbiamo parlato in una videointervista.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Scoppia sul web la polemica su Madame... forse ci si scorda spesso che si acquista la musica, non la persona

Madame, scoppia la polemica sul web con tanto di Influencer come Riccardo Dose a darle contro. Nel mio solito giro sul web inciampo nella polemica del giorno e, da bravo direttore di un sito indipendente che parla dell'argomento meno interessante per i lettori del web, la musica, non mi faccio scappare l'occasione per scriverne. Mi piace sottolineare...

Gio Evan in attesa del tour estivo lancia "Metà mondo"

Il 9 luglio partirà il tour estivo del cantautore, MAREDUCATOur.

Matteo Faustini affronta il delicato tema della morte in "Stanco di piangere", un brano disperato ma di speranza

A poche settimane dal lancio del singolo "1+1" il cantautore sente l'esigenza di far uscire una canzone molto delicata.

Gli Shakalab festeggiano 10 anni di carriera con l'album "DIECI" e numerose collaborazioni

Inoki, Alborosie, Sud Sound System, Shablo... questi sono solo alcuni dei nomi che compaiono nel disco.

Ed Sheeran, scoppia il caso... il nuovo singolo assomiglia a "Luci Accese" di Martina Beltrami. Ecco il parere di alcuni esperti...

La somiglianza è stata notata dal popolo del web. Ora solo un perito potrà chiarire, nel caso, la situazione.

Targhe Tenco 2021: svelati i finalisti della manifestazione

Da Motta a Francesco Bianconi, da Ornella Vanoni a Ginevra di Marco ecco i finalisti nelle 6 categorie .

Mahmood annuncia le date del tour estivo. Partono oggi le prevendite

Al tour estivo seguiranno le date autunnali, a partire da novembre, già annunciate.

Arisa dice la sua sulla questione Vaticano e DDL ZAN: "Io credo. Ma la mia idea di Dio non corrisponde a tutti i dogmi ecclesiastici."

La cantante ha fatto una sua analisi, magari non da tutti condivisibile, ma molto sensata sulla questione.

Emma Muscat per l'estate 2021 ci ricorda che è "Meglio di sera". Con lei Astol e Alvaro De Luna (testo e audio)

Dopo il successo da 12 milioni di stream dello scorso anno la cantante torna a duettare con Astol ma, questa volta, c'è anche Alvaro De Luna .

Michele Bravi da luglio in tour piano e voce per presentare "La geografia del buio" e le sue stanze

L'artista sarà in diretta oggi alle 18:30 sulla nostra pagina Instagram per chiaccherare con il nostro direttore Massimiliano Longo.

Lucio Leoni: dopo l'album Dove sei, parte il tour. Date e biglietti.

Lucio Leoni annuncia le prime date del suo tour estivo. Dopo il lungo stop agli eventi live, il cantautore è pronto a presentare dal vivo il.

ESSEHO, l'artista romano presenta il suo disco "Aspartame": annunciate anche nuove date per il tour

Il giovane cantautore di Roma parte in tour per presentare il suo disco "Aspartame".

La PFM si dissocia dall'inserimento di "Impressioni di settembre" nel film "Alfredino - Una storia italiana"

La società di produzione Lotus, a distanza di qualche ora, ha risposto per chiarire il proprio punto di vista.

Per l'estate 2021 arriva la coppia che non ti aspetti. Esce il 25 giugno "La mia felicità" di Rovazzi feat. Eros Ramazzotti

Il "non cantante" dei record e la star internazionale della musica italiana uniscono per la prima volta le loro voci.

Random torna con "Siamo di un altro pianeta", un uptempo che ci invita a ricordarci sempre chi siamo

L'artista ventenne è pronto a conquistare l'estate con un brano scritto insieme a Raige.

Mescal fa chiarezza sulla questione Morgan - Bugo inerente il brano "Sincero" pubblicando l'ordinanza del tribunale

Sono diverse le esternazioni sui social, a quanto pare non attinenti alla realtà, pubblicate da Morgan.

Emma live al Carroponte di Milano con uno spettacolo energico figlio di 10 anni di coerenza ed evoluzione

Quello del 23 giugno è stato il primo di tre live che si svolgeranno a Milano .

Davide Shorty: è partito il fusion.tour 2021. Date e biglietti

Dopo l'esperienza al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, Davide Shorty è pronto a calcare i palchi della musica dal vivo. Il fusion.tour ha.

