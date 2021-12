“We are the power”, prodotto da Chico Bennet, è singolo di Stefano May, artista italiano di base a Los Angeles

We are the power è il nuovo singolo di Stefano May, cantautore italiano di base da alcuni anni negli States, che in molti ricorderanno per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2009, l’anno della vittoria di Emma, con il suo vero nome: Stefano Maiuolo.

Da allora di tempo ne è passato e il ragazzo ha fatto strada, con fatica e sudore, negli States affermandosi sempre di più anno dopo anno.

Ecco, prima di parlare del nuovo singolo, facciamo un passo indietro per conoscere meglio questo cantautore e musicista che fonde soul, pop e classico nel suo viaggio musicale.

Stefano May dal Conservatorio in Italia alle grandi collaborazioni negli States

Calabrese di nascita, Stefano ha iniziato il suo percorso musicale all’età di 7 anni con gli studi di pianoforte e composizione presso il Conservatorio di “Santa Cecilia” a Roma; ha guadagnato poi notorietà con la partecipazione a varie trasmissioni televisive come lo Zecchino d’Oro nel 1998, Disney Channel e Amici.

Uno degli incontri fondamentali della sua formazione è quello con il famoso regista Franco Zeffirelli che, nel lungo periodo trascorso insieme, ha rappresentato, per Stefano, un vero e proprio mentore, che gli ha infuso paternamente il suo raffinatissimo gusto musicale ed artistico derivato dalla sua straordinaria esperienza di vita.

Nel 2015 Stefano si trasferisce negli Stati Uniti e, a New York, inizia a scrivere colonne sonore sotto la guida del premio Oscar Jamal Joseph per la Columbia University. La musica lo porta a Los Angeles dove inizia a lavorare al suo progetto solista e nel contempo scrive con Giorgia Con te, brano presentato al Festival di Sanremo da Sergio Sylvestre.

A Los Angeles, diventato ormai Stefano May, inizia a collaborare con il famoso produttore Chico Bennett ( artista scoperto da Prince che lavorato, oltre che con lo stesso Prince, anche con Madonna, Lady Gaga, The Killers, Britney Spears, tra gli altri, e ha scoperto Hilary Duff) alla stesura dei brani di cui è autore e quindi alla realizzazione del suo primo EP americano che vanterà numerose collaborazioni internazionali.

We are the power

Il primo estratto da questo progetto è We are the power, brano scritto nella musica dal solo Stefano e nel testo in collaborazione con John Turner Smallwood.

Il brano è prodotto da Chico Bennet e vede la collaborazione straordinaria di Bijan Slack & Voices of Unity Gospel Choir, coro della New Temple Baptiste Chirch con cui Aretha Franklin registrò Amazing Grace e al cui interno militano diversi vocalist di Beyoncé, tra cui Jaden Grey.

We are the power, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 17 dicembre, è accompagnato da un video diretto da Reggie Pinckney Jr e Scott Stevenson che potete vedere qui a seguire.

Ecco come Stefano May racconta la nascita di questa canzone…

We Are The Power nasce nel periodo successivo al lockdown, un momento storico che mi ha dato la possibilità di riflettere su come gli equilibri della vita siano costantemente labili e, da qui, l’importanza di non lasciare mai niente di intentato. Nel singolo descrivo la fondamentale importanza di ciascun individuo nel processo di costruzione di un mondo migliore: “ Siamo tutti utili, indispensabili e complementari, offrendo agli altri il dono che ciascuno di noi racchiude in sé.” A seguito di questi due anni di disagio collettivo per me “We Are The Power” è un inno perfetto per riunire le persone attraverso il potere della musica.

Nel progetto discografico in uscita nel 2022 ci sarà anche una collaborazione con il grande Clive Davis, storico discografico che ha scoperto Whitney Houston e lavorato con il gotha della musica mondiale, da Aretha Franklin a The Notorious B.I.G.