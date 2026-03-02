Stefano Bollani e le star del jazz insieme nell’album “Tutta Vita Live”

Tutta Vita Live è il titolo del disco di Stefano Bollani, in uscita il 20 marzo 2026 per Ponderosa Music Records. L’opera è realizzata con la formazione All Stars, che riunisce star del jazz e giovani talenti.

L’album è stato registrato dal vivo durante il concerto al Teatro Politeama Rossetti di Trieste il 17 febbraio 2025. Il concerto è stato il momento culminante del documentario Tutta Vita, coprodotto dalla coppia d’arte e di vita, Valentina Cenni e Stefano Bollani. Il film, presentato all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma e di prossima distribuzione per Lucky Red, nasce dalla voglia di raccontare l’improvvisazione jazz. Per fare questo, Valentina Cenni ha chiesto a Bollani di riunire in una dimora storica di Gorizia, per una settimana, grandi musicisti italiani. Così, in quella residenza artistica si sono ritrovati Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto. Ed anche tre giovani talenti: Matteo Mancuso, Christian Mascetta, e Frida Bollani Magoni (in arte, Frida).

La convivenza si è trasformata in un’esperienza di condivisione musicale. Con il documentario Tutta Vita, Valentina Cenni mette a disposizione del pubblico la quotidianità dell’ensemble, con giorni e notti fatti di musica, dialoghi, battute, prove e improvvisazioni. E quell’esperienza creativa è poi approdata sul palco del Teatro Politeama Rossetti di Trieste. E adesso si cristallizza nel disco Tutta Vita Live, portando avanti un progetto che vuole celebrare il jazz, la musica, l’incontro e la libertà espressiva.

Stefano Bollani Live

Oltre all’album, il progetto prevede anche una serie di esibizioni live dal nome Tutta Vita Live – Stefano Bollani All Stars. In ogni data, Stefano Bollani è affiancato da Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto, Frida, Matteo Mancuso e Christian Mascetta. Il primo live è previsto per il 6 giugno 2026 alla Rocca Brancaleone di Ravenna. Il tour toccherà poi Roma, Gardone Riviera (BS) e Perugia.

Alle date già annunciate del progetto Tutta Vita Live – Stefano Bollani All Stars, si aggiungono due appuntamenti speciali. Il 28 maggio 2026, Bollani ritorna al Teatro Politeama Rossetti di Trieste dove ha debuttato il progetto Tutta Vita Live, ma questa volta in piano solo. Si tratta di una nuova tappa del tour Piano Solo, che propone un repertorio sempre diverso e inaspettato. Il flusso musicale è governato dall’estro del momento, saltando fra i generi e le epoche, dalla musica classica al jazz ai ritmi sudamericani. Lo spettacolo è un grande gioco musicale, guidato da improvvisazione, creatività e chimica con il pubblico, chiamato a comporre il programma della serata con le proprie richieste.

Il secondo appuntamento è il 18 luglio 2026 in Piazza del Campo a Siena. In occasione dell’anteprima di Chigiana International Festival & Summer Academy 2026, Stefano Bollani sarà ospite dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Daniel Harding.

Ecco qui di seguito le date del tour di Stefano Bollani:

28 maggio

Stefano Bollani

Piano solo Teatro Politeama Rossetti | Trieste

6 giugno

Stefano Bollani All Stars Tutta Vita live

Rocca Brancaleone | Ravenna

29 giugno

Stefano Bollani All Stars Tutta Vita live

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Sala Santa Cecilia | Roma

6 luglio

Stefano Bollani All Stars Tutta Vita live

Anfiteatro del Vittoriale | Gardone Riviera (BS),

9 luglio

Stefano Bollani All Stars Tutta Vita live

Arena Santa Giuliana | Perugia per Umbria Jazz

18 luglio

Stefano Bollani | Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia | Daniel Harding

Concerto per l’Italia 2026 Piazza del Campo | Siena