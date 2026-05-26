26 Maggio 2026
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26 Maggio 2026

Ste, “Protagonista”: la cantautrice partenopea sfida il ghosting con un nuovo singolo

Dopo 20 milioni di stream su Spotify, la cantautrice partenopea torna con un brano prodotto da Giulio Nenna.

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Ste torna con il singolo Protagonista prodotto da Giulio Nenna
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Ste torna con un nuovo singolo intitolato Protagonista in uscita venerdì 29 maggio per Musical Life, con distribuzione Altafonte Italia. La giovane cantautrice partenopea, che su Spotify ha superato i 20 milioni di stream, firma un brano che si muove a metà strada tra immediatezza pop e attitudine urban.

Protagonista, realizzato sotto la direzione artistica del produttore Giulio Nenna, mette a fuoco il valore di chi sceglie di amare senza strategie, senza distanze emotive calcolate e senza paura di mostrarsi vulnerabile.

Una dichiarazione di metodo affettivo prima ancora che una canzone d’amore, costruita su un’intelaiatura pop ma con la scrittura viscerale che Ste ha imparato a riconoscere come la propria cifra.

A spiegare il brano è la stessa Ste:

“‘PROTAGONISTA’ è una dichiarazione d’amore a me stessa. Una lente d’ingrandimento sul come amo io, e questo mi ha fatta sentire spesso diversa. In una società dove in amore vince chi fugge, chi dà meno, chi visualizza e non risponde, io sarò sempre quella totalmente diversa, perché ci credo ancora, anche se non fosse vero, che a noi ci può salvare solo l’ammore.”

Ste, “Protagonista”: un brano contro il cinismo affettivo

Il brano si presenta come una presa di posizione precisa nello scenario sentimentale di oggi, fatto di ghosting, connessioni superficiali e relazioni costruite a metà tra una chat in sospeso e un visualizzato senza risposta.

Protagonista rivendica il diritto di restare autentici. Il passaggio “Sai che mi sembra un po’ stupido / Dover dare il minimo / Se sono di più” sintetizza il punto: il rifiuto di adattarsi a una grammatica relazionale fatta di gesti calcolati.

Sul piano sonoro, Ste alterna immagini cinematografiche e confessioni sincere, muovendosi tra atmosfere emotive e un linguaggio personale che intreccia italiano e inflessioni napoletane.

Ste, la cantautrice partenopea da 20 milioni di stream

Classe Z partenopea, Ste (nome anagrafico Stephani Ojemba) si è imposta come una delle voci nuove più riconoscibili del pop italiano contemporaneo. Sulla piattaforma Spotify ha già superato i 20 milioni di stream e con Protagonista consolida una direzione artistica che la stampa di settore ha iniziato a osservare con attenzione.

Crediti del brano

Titolo: Protagonista
Artista: Ste
Autori: Stephani Ojemba, Davide Epicoco, Giulio Nenna, Giacomo Pasutto
Produzione: Giulio Nenna
Etichetta: Musical Life
Distribuzione: Altafonte Italia
Data di uscita: venerdì 29 maggio 2026

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