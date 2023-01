Stasi canta l’inevitabile voglia di giudicare nel brano “Per niente”

Stasi (nome d’arte di Elia Arduino) lancia il nuovo singolo Per niente, disponibile negli store digitali dal 19 gennaio 2023. Il cantautore, nato a Pistoia nel 2000 e residente a Torino, stigmatizza l’arroganza e la presunzione.

In Per niente, Stasi critica l’atteggiamento – diffusissimo – di coloro che vogliono giudicare per forza tutto e tutti. Insomma, danno per scontato ciò che li circonda senza approfondire e conoscere davvero.

Per niente è un brano a metà strada tra la canzone pop italiana e l’indie house. Il testo è sincero e diretto. La parte strumentale si basa su ritmiche essenziali e ipnotiche, con un arrangiamento scarno. Lo stile si caratterizza anche per le atmosfere elettroniche, già presenti nei precedenti lavori di Stasi.

L’artista ha iniziato a scrivere fin da ragazzino. Ha studiato vari strumenti, come la chitarra classica e il pianoforte. Nel 2018, ha avviato il suo primo progetto musicale con il producer Egor pubblicando cover e inediti su SoundCloud. Nel 2019, grazie al videoclip del brano Gocce, è entrato in contatto con il producer torinese Frank Sativa. Il 2021 è l’anno in cui si lancia nel suo progetto solista prendendo il nome di Stasi e pubblica due singoli.

Stasi, Per niente: il testo

Sì che sono passato, no

Non mi hai neanche visto

Dice che sta aspettando

Il nostro primo disco

Dice non sono nessuno

Siamo le corde rotte

Dice che mi conosce, no

Non mi conosci per niente

No che non riesci a comprendere

Il nostro modo di essere

Non ci conosci per niente

Non mi conosci per niente

Dice non riesce a comprendere

Il mio modo di scrivere

Mi considera un perdente

Non mi conosci per niente Non mi conosci per niente

Non mi conosci per niente

Da un po’ mi vede un po’ assente e ride

Chiede se dico sul serio

“È che non sai di che parlo”, mente

Mi chiede cosa ne penso, niente

Mi dice che ci scommette e perde

Crede di essere coerente

Dice sa già cosa penso e sente

Non mi conosci per niente

No che non riesci a comprendere

Il nostro modo di essere

Non ci conosci per niente

Non mi conosci per niente

Dice non riesce a comprendere

Il mio modo di scrivere

Mi considera un perdente

Non mi conosci per niente Non mi conosci per niente

Non mi conosci per niente Non mi conosci per niente

Tutte le supposizioni Tutte le grandi ambizioni

Tutte le mie frasi vuote Tutte le mie notti insonne

Tutte le complicazioni Tutte le crisi interiori

Tutte le buone intenzioni Tutte le noie peggiori

Non mi conosci per niente

No che non riesci a comprendere

Il nostro modo di essere

Non ci conosci per niente

Non mi conosci per niente

Dice non riesce a comprendere

Il mio modo di scrivere

Mi considera un perdente

Non mi conosci per niente Non mi conosci per niente