Star in The Star: vince Loredana Berté, ovvero Syria. Ecco le nostre pagelle!

Star in The star: Vince Syria nei panni di Loredana Bertè.

E’ questo l’epilogo di un programma che ha avuto un’aura di flop pesante per quel che riguarda gli ascolti per la rete ammiraglia del biscione , ma anche un crescente interesse social, puntata dopo puntata.

Il problema dell’ evidente flop da prima serata dello spettacolo Star In The Star non è da ricercare nelle polemiche iniziali che volevano l’idea per nulla originale, combinazione rivista e corretta ( male ) di Tale & Quale Show e Il Cantante Mascherato ma in una “sgamatezza” delle star nascoste fra le star.

Il pacchetto è stato infatti confezionato bene e potrei dilungarmi sulla bravura di Luca Tommassini nell’imbastire delle messe in scene ipnotiche o su Ilary Blasi, simpatica e sempre più a suo agio, ma mi limiterò a giudicare quel che non ha funzionato che è strettamente musicale.

Già, perché quel che ha funzionato poco è stato a mio avviso l’eccessiva comprensibilità di chi si nascondesse sotto “le maschere”; in rete ad esempio avevano indovinato quasi tutti sin dalla primissima puntata fatta eccezione per Mina e Lady Gaga, rimaste fino alla fine piuttosto incerte.

Non starò qui però a disquisire sui facilissimi. Diciamo però che su Baglioni/Laurenti una giuria di “esperti” che non se ne accorgesse da subito, sa un po’ di burlonata, di un vabè, giochiamo un po’!

Alle battute finali però sono giunte le 4 cantanti più brave, le due già citate per essersi nascoste bene, le altre due, Loredana Bertè e Michael Jackson per essere state fra le migliori performers dello show.

Star in the star Syria è la vincitrice

Alla fine tra Lola Ponce, Silvia Salemi, Alexia e Syria è quest’ultima a vincere in una finale contro Mina/Lola Ponce. (se volete conoscere meglio la sua intera carriera da lei stessa raccontata in un blog esclusivo per All Music Italia, cliccate qui).

