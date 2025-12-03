3 Dicembre 2025
Spotify Wrapped 2025: il ritorno di Sfera Ebbasta, il trionfo di Olly e tutte le classifiche dell’anno

Nell'articolo anche un confronto con i dati di Apple Music

Spotify ha pubblicato oggi Wrapped 2025, la fotografia dei brani, degli album, degli artisti e dei podcast più ascoltati dell’anno, in Italia e nel mondo.

Un racconto che, come sempre, apre una finestra non solo sulla musica, ma sulle abitudini e sulle ossessioni collettive di un Paese.

In Italia la scena è dominata dal rap, con Sfera Ebbasta nuovamente in vetta tra gli artisti più ascoltati, mentre le prime posizioni dei brani e degli album parlano la lingua di Olly, protagonista assoluto del 2025 con più titoli nelle classifiche. Una fotografia che, affiancata a quella di Apple Music, mostra due Italie musicali diverse ma complementari.

Spotify Wrapped 2025: cosa cambia rispetto ad Apple Music?

Se nelle classifiche di fine anno di Apple Music dominava nettamente il pop cantautorale – con Olly e Cesare Cremonini a guidare la Top 3 – Wrapped 2025 ribalta l’equilibrio e riporta al centro il rap italiano, che torna a occupare in massa le prime posizioni tra artisti e album. Anche nei brani, però, il 2025 è accomunato da un elemento: Sanremo. Le canzoni più ascoltate sui due servizi coincidono in larga parte, confermando quanto il Festival continui a essere il principale generatore di hit nel nostro Paese.

Gli artisti più ascoltati in Italia: torna il dominio di Sfera Ebbasta

Wrapped 2025 conferma un ritorno alle radici della scena urban: Sfera Ebbasta riconquista la prima posizione seguito da Shiva, Guè, Geolier e Marracash. L’unico nome cantautorale nei primi dieci è Olly, che continua a emergere come ponte tra pop e nuove contaminazioni.

Nella Top Songs di Spotify gli effetti di Sanremo 2025 sono evidenti: Balorda nostalgia di Olly e Juli è il brano più ascoltato dell’anno, seguito da Achille Lauro, Sfera & Shiva e la hit estiva La Plena (W Sound 05).

Il disco con più streaming del 2025 è TUTTA VITA (SEMPRE) di Olly, seguito da Geolier e dalla coppia Sfera Ebbasta & Shiva. Chiudono la Top 5 Bad Bunny e Artie 5ive.

Podcast: il true crime resta imbattibile

Per il terzo anno consecutivo il titolo più ascoltato in Italia è Elisa True Crime, seguito da Indagini. Cresce la spinta dei video podcast, che nel 2025 occupano metà della Top 10.

Volete scoprire tutte le classifiche complete – artisti, brani, album e podcast – di Spotify Wrapped 2025? Cliccate in basso su continua.

Cerca su A.M.I.