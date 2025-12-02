Apple Music racconta il suo 2025: Olly, Cremonini e Giorgia in testa ai brani più ascoltati

Apple Music e Shazam hanno pubblicato oggi le classifiche di fine anno, una fotografia estremamente nitida di ciò che ha definito il 2025 tra streaming, ricerche e brani più identificati.

A dominare in Italia sono Olly e Alex Warren: due percorsi molto diversi, che però raccontano bene la complessità dell’ascolto contemporaneo.

Apple Music: in Italia domina Olly con “Balorda nostalgia”

La Top Brani Italia 2025 vede in vetta Olly con Balorda nostalgia, un risultato che certifica il suo anno straordinario: tre brani nei primi dieci posti confermano una presenza stabile e trasversale.

Il secondo gradino del podio è occupato da Cesare Cremonini con Ora che non ho più te, mentre al terzo Olly torna insieme ad Angelina Mango e Juli con Per due come noi.

Completano la Top 10 Giorgia con LA CURA PER ME, Bad Bunny con DtMF, Sfera Ebbasta & Shiva con NEON, Achille Lauro (Incoscienti Giovani), Alfa (Il filo rosso), Fedez (BATTITO) e ancora Olly con Scarabocchi.

In Top 10 quindi 9 brani italiano su 10 e quattro canzoni che arrivano direttamente da Sanremo 2025.

Shazam: il brano più cercato è “Ordinary” di Alex Warren

Se Apple Music racconta cosa è stato ascoltato di più, Shazam rivela ciò che ha generato curiosità immediata. E in Italia il primato va ad Alex Warren con “Ordinary”, seguito da Lola Young (“Messy”) e Doechii (“Anxiety”). La presenza italiana parte dalla quarta posizione con ROSÉ & Bruno Mars e la hit globale “APT.”, mentre Marracash entra in Top 5 con “GLI SBANDATI HANNO PERSO”.

Completano la Top 10: W Sound, Beéle e Ovy On The Drums (“La Plena (W Sound 05)”), Cesare Cremonini, Alleh & Yorghaki (“capaz (merengueton)”), Alfa e Gracie Abrams.

Volete scoprire l’intera Top 50 dei brani più ascoltati in Italia su Apple Music? Cliccate in basso su continua.