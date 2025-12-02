2 Dicembre 2025
2 Dicembre 2025

Apple Music racconta il suo 2025: Olly, Cremonini e Giorgia in testa ai brani più ascoltati

Su Shazam vince la musica internazionale con Alex Warren in testa

Olly primo nella classifica Apple Music Italia 2025 con Balorda nostalgia
Apple Music e Shazam hanno pubblicato oggi le classifiche di fine anno, una fotografia estremamente nitida di ciò che ha definito il 2025 tra streaming, ricerche e brani più identificati.

A dominare in Italia sono Olly e Alex Warren: due percorsi molto diversi, che però raccontano bene la complessità dell’ascolto contemporaneo.

Apple Music: in Italia domina Olly con “Balorda nostalgia”

La Top Brani Italia 2025 vede in vetta Olly con Balorda nostalgia, un risultato che certifica il suo anno straordinario: tre brani nei primi dieci posti confermano una presenza stabile e trasversale.

Il secondo gradino del podio è occupato da Cesare Cremonini con Ora che non ho più te, mentre al terzo Olly torna insieme ad Angelina Mango e Juli con Per due come noi.

Completano la Top 10 Giorgia con LA CURA PER ME, Bad Bunny con DtMF, Sfera Ebbasta & Shiva con NEON, Achille Lauro (Incoscienti Giovani), Alfa (Il filo rosso), Fedez (BATTITO) e ancora Olly con Scarabocchi.

In Top 10 quindi 9 brani italiano su 10 e quattro canzoni che arrivano direttamente da Sanremo 2025.

Shazam: il brano più cercato è “Ordinary” di Alex Warren

Se Apple Music racconta cosa è stato ascoltato di più, Shazam rivela ciò che ha generato curiosità immediata. E in Italia il primato va ad Alex Warren con “Ordinary”, seguito da Lola Young (“Messy”) e Doechii (“Anxiety”). La presenza italiana parte dalla quarta posizione con ROSÉ & Bruno Mars e la hit globale “APT.”, mentre Marracash entra in Top 5 con “GLI SBANDATI HANNO PERSO”.

Completano la Top 10: W Sound, Beéle e Ovy On The Drums (“La Plena (W Sound 05)”), Cesare Cremonini, Alleh & Yorghaki (“capaz (merengueton)”), Alfa e Gracie Abrams.

Volete scoprire l’intera Top 50 dei brani più ascoltati in Italia su Apple Music? Cliccate in basso su continua.

Cerca su A.M.I.