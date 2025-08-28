28 Agosto 2025
Spotify Estate 2025: Alfa e Manu Chao dominano l’estate con ‘A me mi piace’, ma il primo posto è a sorpresa

Alfa mette d’accordo streaming e radio, ma il primo posto su Spotify è internazionale

Spotify Estate 2025svela i 10 brani più ascoltati dell’estate in Italia e, in attesa delPower Hits Estate di RTL 102.5 in collaborazione con EarOne, per quanto riguarda le radio, anticipa quale è il tormentone che ha messo d’accordo radio e streaming: Alfa con A me mi piace ft. Manu Chao.

Partiamo proprio dai dati svelati da Spotify Italia.

Spotify Estate 2025: Alfa è il tormentone dell’anno

Con l’estate ormai al termine, Spotify ha rivelato i dati ufficiali sui brani più ascoltati in Italia tra il 20 maggio e il 20 agosto 2025. A sorpresa, è l’unico brano internazionale presente nella Top 10 a dominare la classifica. Si tratta de La Plena – W Sound 05 di W Sound, Beéle e Ovy On The Drums. Il brano colombiano ha conquistato le playlist italiane con le sue sonorità latine.

Il resto della classifica parla “solo” italiano. Al secondo posto c’è Alfa con A me mi piace, una rielaborazione di Me Gustas Tú di Manu Chao, che vede lo stesso artista franco-spagnolo tra i featuring. Sul podio anche Sfera Ebbasta e Shiva con NEON, mentre ANNA arriva al quarto posto con DÉSOLÉE.

Luchè si impone con ben due brani in Top 10 – Nessuna e Ginevra (con Geolier) – a dimostrazione del forte impatto del rap anche nei mesi estivi sulle piattaforme streaming.

Completano la Top 10 Pinguini Tattici Nucleari con Max Pezzali, Achille Lauro, Serena Brancale con Alessandra Amoroso, e Olly con Juli.

I 10 brani più ascoltati su Spotify in Italia – Estate 2025

  1. W Sound, Beéle, Ovy On The Drums: La Plena – W Sound 05
  2. Alfa feat. Manu Chao: a me mi piace
  3. Sfera Ebbasta, Shiva: NEON
  4. ANNA: DÉSOLÉE
  5. Luchè: Nessuna
  6. Pinguini Tattici Nucleari feat. Max Pezzali: Bottiglie Vuote
  7. Luchè feat. Geolier: Ginevra
  8. Achille Lauro: AMOR (Warner Music)
  9. Serena Brancale, Alessandra Amoroso: SERENATA (Isola degli Artisti/Ada/Warner)
  10. Olly, Juli: Balorda nostalgia (Epic/Sony)

Spotify e radio: due visioni diverse dell’estate musicale

Questa estate ha visto un ascolto più variegato e meno frenetico. Secondo Dario Manrique, Editorial Lead per il Sud Europa di Spotify: “Gli italiani hanno scelto brani che raccontano storie, emozioni e contaminazioni culturali. La Top 10 riflette un panorama musicale aperto al mondo ma con radici nazionali forti”.

Certo, va anche detto, secondo noi, che in quante più playlist di punta inserisci un brano (e quanto più in alto lo posizioni), tanto più questo ha possibilità di fare grandi ascolti e diventare virale.

Presto scopriremo anche i brani più suonati dell’estate nelle radio italiane (un’anteprima di metà agosto ve l’abbiamo fornita sul nostro profilo Instagram), dove la situazione appare abbastanza diversa ad eccezione di una canzone che ha messo d’accordo tutti.

Sul fronte radiofonico infatti la classifica EarOne ha visto alternarsi alcuni artisti in vetta, ma la vera sfida è stata tra due brani: A me mi piace di Alfa feat. Manu Chao e Pronto come va dei The Kolors. Due brani prodotti dai Room9, team sempre più presente tra le hit italiane degli ultimi anni.

La programmazione radiofonica è stata molto ampia su tutte le emittenti, ma i dati EarOne evidenziano una forte rotazione soprattutto sulle radio del gruppo Mediaset, dove il sound dei Room9 sembra trovare un’attenzione particolare.

Menzione d’onore anche per il brano rivelazione dell’estate in radio: Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso.

In ogni caso, in attesa del Power Hits Estate, è abbastanza chiaro che il brano tormentone dell’estate 2025 che ha messo d’accordo tutti è A me mi piace di Alfa.

