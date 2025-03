Spotify non funziona? Arrivano centinaia di segnalazioni, cosa sappiamo sul disservizio della piattaforma?

Spotify down: problemi per l’app, impossibile ascoltare musica. Cosa sta succedendo?

Lunedì 3 marzo, migliaia di utenti in Italia e all’estero hanno segnalato problemi su Spotify, con difficoltà ad aprire l’app e riprodurre brani. Il picco di segnalazioni si è registrato tra le 13 e le 14, come confermato dai dati di Downdetector, sito specializzato in segnalazioni di questo tipo..

Spotify non funziona: cosa sta succedendo?

Numerosi utenti hanno riscontrato Spotify bloccato, playlist non disponibili e problemi di accesso. Le segnalazioni si sono concentrate nelle principali città italiane come Roma, Milano, Torino e Napoli, ma il disservizio ha interessato anche altre città e paesi.

Le prime segnalazioni sono comparse intorno alle 11 del mattino, per poi aumentare nelle ore successive fino al picco poco prima delle 14.

Spotify non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali sulle cause del problema.

Reazioni sui social: ironia e frustrazione

Come spesso accade in questi casi, i social sono stati invasi da post ironici e commenti sulla difficoltà di accedere alla piattaforma.

Alcuni utenti hanno tentato di risolvere il problema con soluzioni come:

Disinstallare e reinstallare l’app.

Utilizzare la versione Lite di Spotify.

Accedere da un altro dispositivo.

Tuttavia, nessuno di questi metodi sembra aver funzionato.

Negli ultimi anni, Spotify è diventato il servizio di streaming musicale più utilizzato al mondo, influenzando profondamente il mercato discografico.

Metà degli ascolti della musica italiana proviene dall’estero, favorendo la diffusione internazionale degli artisti nazionali.

L’80% dei brani nella Top 50 Italia è realizzato da artisti italiani, confermando il ruolo centrale della piattaforma nel panorama musicale nazionale.

Le royalties generate dalla piattaforma hanno portato un incremento del 20% nei ricavi destinati ad artisti, autori ed etichette discografiche.

Spotify down: disservizio risolto?

Dopo il picco di segnalazioni nel primo pomeriggio, il problema sembra essere quasi del tutto rientrato in serata. Tuttavia, alcune segnalazioni continuano ad arrivare anche stamane, 4 marzo, suggerendo che potrebbero esserci ancora problemi residui per alcuni utenti.

Spotify non ha fornito spiegazioni ufficiali, ma eventi simili accaduti in passato sono stati spesso causati da bug, aggiornamenti dell’app o problemi ai server.