Spotify svela le classifiche delle canzoni più ascoltate nell’estate 2021: Sangiovanni primo in Italia, i Måneskin secondi nel mondo!

Spotify come ogni anno svela la classifica delle canzoni e dei podcast più ascoltati dell’estate 2021 in Italia e nel mondo. I dati sono relativi al periodo dal 29 maggio al 22 agosto.

Partiamo dall’internazionale che si tinge comunque di italiano. Al primo posto nel mondo troviamo infatti good 4 u di Olivia Rodrigo con oltre 600 milioni di stream mentre al secondo posto troviamo i nostri Måneskin con Beggin’. Un risultato importantissimo per la band e per la musica Made in Italy.

Per quel che riguarda gli ascolti in Italia al primo posto troviamo malibù di Sangiovanni.

