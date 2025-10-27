Spender presenta “Sex Worker”: un viaggio provocatorio tra arte e libertà

Spender, il rapper rivelazione della prima edizione di Nuova Scena, sta per tornare con un nuovo album, Sex Worker, in uscita per Warner Music Italy venerdì 31 ottobre.

Ad annunciarlo è stato l’artista stesso con un trailer e una scelta alquanto singolare: connettersi con i propri fan sulla piattaforma OnlyFans. Qui Spender è pronto ad accoglierli con contenuti esclusivi di stampo puramente musicale, attraverso i quali li introdurrà nel suo mondo irriverente e fuori dagli schemi.

Di fatto, Sex Worker è la casa di un’affilata satira e una provocazione esplicita, dove i testi privi di filtri stimolano una reazione immediata e la necessità di aprire gli occhi su ciò che di più nudo e crudo possiede la nostra società.

SPENDER PRESENTA “SEX WORKER”

Il titolo dell’album è un chiaro ed esplicito riferimento al mondo della pornografia e dell’erotismo: un mondo che Spender sviscera traccia dopo traccia, affrontando diversi cliché e immedesimandosi nelle diverse sfumature di questo ambito, in bilico tra fantasia e mondo reale, con una chiave di interpretazione anche e soprattutto ironica.

Il risultato? Un disco schietto e dal linguaggio diretto, che punta a scuotere il pubblico.