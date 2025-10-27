27 Ottobre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
27 Ottobre 2025

Spender presenta “Sex Worker”: un viaggio provocatorio tra arte e libertà

Il rapper rivelazione della prima edizione di Nuova Scena torna con un'affilata satira che punta a scuotere l'ascoltatore

News di Lorenza Ferraro
Spender Sex Worker
Condividi su:

Spender, il rapper rivelazione della prima edizione di Nuova Scena, sta per tornare con un nuovo album, Sex Worker, in uscita per Warner Music Italy venerdì 31 ottobre.

Ad annunciarlo è stato l’artista stesso con un trailer e una scelta alquanto singolare: connettersi con i propri fan sulla piattaforma OnlyFans. Qui Spender è pronto ad accoglierli con contenuti esclusivi di stampo puramente musicale, attraverso i quali li introdurrà nel suo mondo irriverente e fuori dagli schemi.

Di fatto, Sex Worker è la casa di un’affilata satira e una provocazione esplicita, dove i testi privi di filtri stimolano una reazione immediata e la necessità di aprire gli occhi su ciò che di più nudo e crudo possiede la nostra società.

SPENDER PRESENTA “SEX WORKER”

Il titolo dell’album è un chiaro ed esplicito riferimento al mondo della pornografia e dell’erotismo: un mondo che Spender sviscera traccia dopo traccia, affrontando diversi cliché e immedesimandosi nelle diverse sfumature di questo ambito, in bilico tra fantasia e mondo reale, con una chiave di interpretazione anche e soprattutto ironica.

Il risultato? Un disco schietto e dal linguaggio diretto, che punta a scuotere il pubblico.

All Music Italia

Articoli più letti

Tiziano Ferro – “Sono un grande”: testo e significato del nuovo brano 1

Tiziano Ferro, testo e significato di "Sono un grande", brano che dà il titolo al nuovo album del cantautore
Tiziano Ferro Ti sognai testo significato 2

Tiziano Ferro, testo e significato di "Ti sognai", quinta traccia contenuta nell'album "Sono un grande"
Irama e Olly dominano la Classifica FIMI della settimana 43 3

Classifiche FIMI 43: Irama debutta in vetta, Olly si conferma il re dei singoli
La cantante Angie entra ad Amici 25 dopo una sfida con Frasa, conquistando il banco grazie a un inedito 4

Angie entra ad Amici 25: dalla Sardegna a Sanremo Giovani, la nuova allieva conquista il banco con l'inedito "Poco poco"
Pagelle nuovi singoli 24 ottobre 2025 a cura di Alvise Salerno 5

Pagelle nuovi singoli 24 ottobre 2025: Charlie Charles e Blanco, Tiziano Ferro, Ermal Meta, Jacopo Sol...'grandi' ritorni con enormi aspettative
Tiziano Ferro Quello che si voleva testo significato 6

Tiziano Ferro, testo e significato di "Quello che si voleva", brano di "Sono un grande" nato da una canzone di Chiara Galiazzo
Amici 25 pagelle quinta puntata 26 ottobre 7

Amici 2025, le pagelle della quinta puntata: il riscatto di Michelle e Opi
album italiani in uscita 2025 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Tiziano Ferro Milite ignoto testo significato 9

Tiziano Ferro, testo e significato di "Milite ignoto", quarta traccia contenuta nell'album "Sono un grande"
Tiziano Ferro Gioia testo significato 10

Tiziano Ferro, testo e significato di "Gioia", sesta traccia contenuta nell'album "Sono un grande"

Cerca su A.M.I.