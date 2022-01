Caso di Covid ad Amici di Maria De Filippi... salta la puntata ma va in onda Speciale Amici

Amici di Maria De Filippi questa domenica, 30 gennaio 2022, salterà l’appuntamento consueto con la gara e le esibizioni dei ragazzi a causa di un caso di positività al Covid che, impone alla produzione, come da protocollo per il contenimento del contagio, lo stop al programma. Al suo posto andrà in onda, sempre a partire dalle ore 14 su Canale 5, Speciale Amici.

Una puntata in cui, attraverso la voce narrante degli allievi di Amici 21, saranno i ragazzi stessi a raccontare il loro percorso nella scuola partito a metà settembre scorso.

Il caso di Covid, come spiegato da Candela di Dagospia, non riguarda Maria De Filippi, cantanti e ballerini in gara nella scuola ma uno dei professionisti di ballo. Le indiscrezioni sono partite mercoledì 26 gennaio quando la registrazione della puntata del programma è saltata e il pubblico è stato rimandato a casa.

Quindi secondo i rumors tra i ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi sono stati riscontrati uno o più tamponi positivi. Nessun caso tra i ragazzi in gara che, ricordiamo, vivono in una sorta di bolla all’interno della scuola in un contesto totalmente isolato rispetto agli altri e che le lezioni si svolgono a distanza e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.