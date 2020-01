Anche Milano come Roma, grazie a Spaghetti Unplugged, ha da qualche tempo a questa parte un luogo di ritrovo per ascoltare artisti affermati, nuove leve della musica italiana e voci in cerca di attenzione.

All’Apollo, in via Giosuè Borsi a Milano, una domenica al mese (il prossimo appuntamento si svolgerà il 16 febbraio) prende vita una serata unica all’insegna della condivisione in cui pubblico e artisti accorrono per ascoltare i cantanti e cantautori che si esibiscono di volta in volta.

Spaghetti unplugged, il menù della serata

Il menù fisso dell’evento prevede a partire dalle 20.30 OPEN-MIC, lo spazio che consente a chiunque di prenotarsi ed esibirsi con due pezzi (di cui almeno uno originale).

A partire dalle 23.30 salgono quindi sul palco special guest affermate della scena nazionale e internazionale che calcano il palco per far cantare con tutti i presenti.

Alle 24.00 arrivano gli Spaghetti, quelli veri; e infine, come se non bastasse, dall’1.00 parte il momento Jam con sorprese, improvvisazioni, sing-a-long e featuring inaspettati.

Una vera e propria palestra per le star di domani, uno spazio importante e da preservare per la musica emergente.

Da 6 anni a Roma, ed ora anche a Bologna e Milano, Spaghetti Unplugged si propone come la culla della nuova scena musicale italiana.

Gli spettacoli sono ripartiti nel 2020, dopo il successo del 2019, domenica 26 gennaio in una serata che ha visto esibirsi, tra gli altri, Marianne Mirage, i Selton, Wrongonyou Federico Baroni.

Sono più di 50 gli appuntamenti previsti nel 2020 a Spaghetti Unplugged Per quel che riguarda l’ingresso, entro le 20.30 o dopo le 01.00 è completamente gratuito, dalle 20.30 alle 01.00, invece, il costo della serata è di soli 2 euro.

Insomma un appuntamento imperdibile per ascoltare tanta musica nuova e non e sostenere gli artisti emergenti. All Music Italia non mancherà di presenziare anche ai prossimi appuntamenti. Ci si vede quindi il 16 febbraio all’Apollo di Milano.