Ieri sera si è svolto all’Alcatraz di Milano il Sony Music Italy Upfront 2019 Party un’occasione per la major discografica in cui presentare alcune delle novità previste per il 2020 e, al tempo stesso, offrire uno spettacolo live con alcuni degli artisti in scuderia.

La serata ha visto infatti le esibizioni di artisti appartenenti al roster di Sony Music Italy che, negli ultimi mesi, hanno conquistato grandi risultati nelle diverse charts, radiofoniche e di streaming.

Spazio quindi a Takagi & Ketra, a Giusy Ferreri (che con la coppia ha ovviamente proposto le hit Amore e capoeira e Jambo e che da venerdì sarà in radio con un nuovo singolo).

E ancora sul palco anche Alessandra Amoroso, fresca dei festeggiamenti per i suoi primi dieci anni di carriera, tutti targati Sony Music Italia, e Rocco Hunt, da poco fuori con l’album Libertà che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti.

SONY MUSIC ITALY LE principali novità del 2020

Durante la serata sono state annunciate alcune delle novità previste per i primi mesi del 2020 in casa Sony Music Italy. Tra queste il nuovo e attesissimo album di Claudio Baglioni che, nel 2020, pubblicherà finalmente un disco di inediti a sette anni di distanza da ConVoi.

In arrivo anche i nuovi dischi di Francesca Michielin e, la prova del nove per i Maneskin dopo il successo de Il Ballo della vita.

Sempre nel 2020 arriverà un album dei Subsonica e, per quel che riguarda il filone cantautorale i nuovi dischi di Samuele Bersani, Antonello Venditti e Biagio Antonacci.

Per quel che riguarda il mondo del rap tra i primi album in arrivo con il nuovo anno quello di Nitro, reduce dal disco di platino del disco No comment.

La novità più eclatante della serata ha riguardato sicuramente un nuovo ingresso in Sony Music Italy. Dopo 8 anni (e cinque dischi pubblicati) da indipendente con Carosello Records, Emis Killa ha firmato un nuovo contratto proprio con Sony Music Italy e, molto probabilmente, il primo album con loro uscirà proprio nel 2020.