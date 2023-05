L'ex presidente di Warner Music Italy, Marco Alboni avvistato in Sony Music... accordo in vista?

Nel mondo della discografia italiana in questi giorni si sta parlando molto dell’ex Presidente di Warner Music Italy, Marco Alboni che è stato visto proprio la scorsa settimana in Sony Music Italy.

Facciamo un passo indietro… Marco Alboni inizia la sua carriera nel mondo della discografia in EMI Italia dove ricopre il ruolo di direttore generale di Virgin Music Italia per un anno e quattro mesi.

In seguito è stato quindi MD dell’etichetta indipendente SKeye/N3 per poi tornare all’EMI Italia, casa discografica come CEO fino alla chiusura della stessa, acquisita da Universal Music, dal 2008 al 2013.

Nello stesso anno, a luglio del 2013, entra in Warner Music Italy con il ruolo di Presidente, ruolo che ricoprirà per quasi dieci anni, fino a fine 2022.

Nella sua gestione, per quel che riguarda gli artisti italiani, vengono lanciati Benji & Fede, Il Tre, Capo Plaza, Fred De Palma, Baby Gang, Rondodasosa, Simba La Rue, coltivati talenti dai talent (Annalisa, Thomas, Emma Muscat, Deddy e Albe), acquisite cantautrici del calibro di Levante, Caffellatte e Maria Antonietta, e firmati super contratti ad Achille Lauro e Ghali.

Una gestione non priva di attriti con alcuni artisti che divennero pubblici. È il caso di Irama, parcheggiato nelle vesti di autore prima di essere rilanciato con credibilità da Maria De Filippi, o la star italiana più nota al mondo, Laura Pausini, che rilasciato in passato dichiarazioni alla stampa al riguardo (vedi qui).

Tra il mese di novembre e dicembre 2022 il cambiamento, Pico Cibelli lascia Sony Music Italy e diventa il nuovo Presidente di Warner Music Italy portando con sé anche Gianluca Guido (Vice presidente) e Marco Masoli (A&R Director).

Da allora nessuna notizia ufficiale su Marco Alboni se non quanto apparso sul suo profilo Linkedin che indica che da qualche mesa è Advisor per l’Italia di beatBread, azienda che, come si legge sul web fornisce ad artisti indipendenti che non hanno contratti discografici in essere anticipi finanziari che vengono rimborsati attraverso una quota delle revenues ricavate da streaming e airplay, per un periodo a scelta dell’artista.

Inoltre, secondo i rumors che trapelano Marco Alboni starebbe creando una nuova etichetta che, il condizionale è d’obbligo, potrebbe appoggiarsi alla Sony Music Italy guidata da Andrea Rosi.

L’ex presidente di Warner Music Italy infatti è stato visto nei giorni scorsi in Sony Music Italy.