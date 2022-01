Carl Brave e Luchè entrano a far parte del roster Sony Music Italy

Nuove acquisizioni in casa Sony Music Italy. Sono entrati in fatti a far parte della nota major discografica Carl Brave e Luchè.

Entrambi gli artisti hanno pubblicato i loro ultimi lavori con Island Records / Universal Music Italy. Per quel che riguarda Luchè si tratta di Potere (il giorno dopo), del 2019, e Sotto cassa del 2021 per Carl Brave.

Sony Music Italy, nuovi acquisti

Luchè

Il rapper entra a far parte del roster di Sony Music Italy, firmando per la storica etichetta Columbia Records. L’1 Aprile 2022 il rapper multiplatino pubblicherà il suo nuovo album Dove volano le aquile, primo progetto dell’artista dopo la firma con Columbia.

Questa la dichiarazione di Andrea Rosi, Presidente e CEO di Sony Music Italy…

Siamo felici di iniziare la collaborazione con un grandissimo artista come Luchè. Credo che Luca troverà con noi l’ambiente ideale per sviluppare la sua creatività e la sua espressione artistica.

Per noi sarà un privilegio lavorare insieme a lui per ottenere grandi risultati.

Anche Luca Imprudente, questo il vero nome dell’artista nato a Napoli nel 1981 e che vanta 18 dischi di platino e 9 dischi d’oro, è contento di questa nuova collaborazione…

Da oggi entro a far parte della famiglia Sony Music. Ne sono molto orgoglioso. Ho trovato in Columbia un team che incontra il mio entusiasmo al 100%. Sento veramente di lavorare con persone che credono in me, finalmente, e in questo progetto.

CARL BRAVE

Riguardo all’arrivo di Carlo Coraggio, in arte Carl Brave, in Sony Music Italy, Rosi ha dichiarato:

Siamo felici ed entusiasti di iniziare da oggi la nostra collaborazione con Carl Brave. Carlo è un artista/produttore/ autore/cantautore straordinario, uno dei talenti più veri dell’attuale panorama musicale.

Sono convinto che troverà in Sony Music la situazione ideale per sviluppare la sua creatività.