Sony Music Italy annuncia il ritorno di ITALIANISSIMA con il remix di “Nell’Aria”

Sony Music Italy annuncia il ritorno di ITALIANISSIMA: un progetto unico nel suo genere, pensato per dare nuova energia a brani senza tempo e conquistare una nuova generazione di ascoltatori con una serie di remix dance che rinnovano i grandi classici della musica italiana.

Arriviamo così al remix di Nell’Aria – brano iconico di Marcella Bella – curato da Samuele Sartini, che propone un connubio perfetto per accendere l’estate, mettendo insieme l’eleganza vintage intrinseca al brano e un groove contemporaneo.

Ma… chi è Samuele Sartini?

DJ e Producer tra i più stimati in Europa, nel corso della sua giovane carriera Sartini ha già collaborato con artisti italiani del calibro di Vasco Rossi e Cesare Cremonini, mentre sul fronte internazionale Samuele vanta un’importantissima collaborazione con il leggendario e compianto Avicii, con cui ha scritto e prodotto Seek Bromance, brano che – ad oggi – conta oltre 220 milioni di stream solo su Spotify.

Ispirata alla celebre DJ SELECTION, ITALIANISSIMA è nata nel 2003 e con il passare del tempo è divenuta la più longeva collana italiana dedicata ai DJ, con 475 volumi e oltre 6.000 brani pubblicati, tra compilation fisiche e digitali.

Tra gli artisti – selezionati da Sony Music Italy e Do It Yourself, con la direzione artistica di Max Moroldo – che ha hanno fatto la storia della musica leggera italiana possiamo annoverare: Raffaella Carrà, Patty Pravo, Rino Gaetano, Lucio Dalla, Fiordaliso e… molti altri.