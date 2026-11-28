sonoalaska ha pubblicato venerdì 27 novembre 2026 Tanto non vai mai bene, il nuovo singolo per Troppo Records. Il brano, scritto dalla stessa cantautrice e prodotto da Patrizio Petrucci, affronta con ironia il peso del giudizio degli altri e il bisogno di approvazione.

Il significato di Tanto non vai mai bene di sonoalaska

Nel brano sonoalaska racconta la sensazione di vivere sotto esame, tra aspettative, consigli non richiesti e critiche che arrivano qualunque scelta si faccia. sonoalaska la riassume così: “Ti piace come sto? No! E ora così invece? No! Ma allora cosa devo fare?”.

La canzone mette a fuoco l’assurdità di cambiare atteggiamento, aspetto o modo di essere per evitare le critiche. Nel ritornello l’artista ribalta la dinamica: smette di giustificarsi e trasforma il giudizio degli altri in uno sfogo ironico e irriverente.

Dopo brani di denuncia dai toni più intensi, la cantautrice sceglie un pop più movimentato e scanzonato, con un ritornello immediato e ripetitivo che ne accentua il sarcasmo.

Chi è sonoalaska

sonoalaska è Federica De Angelis, cantautrice romana classe 2000, tra pop-indie e richiami hyper pop. Ha suonato per Spaghetti Unplugged e Quindieverse, ha vinto il Premio della Giuria al contest Lunatika Factory e si è esibita all’Ephebia Festival.

L’artista ha condiviso il palco con la Rino Gaetano Band a Roma ed è arrivata in finale in diversi contest nazionali, tra cui il MEI Contest di Rimini. Con Bimbapazza, sulla violenza sulle donne, è entrata tra i 16 finalisti di Musicultura 2025.

Su TikTok e YouTube la cantautrice ha costruito un ampio seguito. Oggi è prodotta da Troppo Records ed è entrata in playlist editoriali di Spotify come Nuovo pop, Novità Indie italiano ed Equal Italia.