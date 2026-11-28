Colapesce pubblicherà venerdì 4 dicembre il nuovo album strumentale Musica per alberghi, disponibile sulle piattaforme digitali per 42 Records, con distribuzione Numero Uno / Sony Music Italy. Il disco arriverà due anni dopo la colonna sonora del film Iddu e nasce dall’esperienza della mostra fotografica Doppia Uso Singola.

Il concept di Musica per alberghi di Colapesce

In questo lavoro totalmente strumentale Colapesce, all’anagrafe Lorenzo Urciullo, rinuncia alla voce e alla forma canzone e si ispira alle atmosfere delle camere d’albergo.

Le otto composizioni ricostruiscono una notte in solitudine in hotel, dal check-in al check-out, passando per il servizio in camera, lo zapping televisivo contro l’insonnia e la sala colazioni.

Il disco alterna elettronica organica e musica suonata, con riferimenti all’ambient di Brian Eno e al krautrock dei Cluster. L’album è co-prodotto da Lorenzo Urciullo e Mario Conte, mentre il mastering è curato da Bob Weston.

Musica per alberghi uscirà anche in un’edizione limitata in vinile da 500 copie numerate a mano. Ogni copia conterrà la stampa di una fotografia inedita realizzata da Lorenzo Urciullo, scelta tra cinque scatti mai pubblicati della serie Doppia Uso Singola, e un biglietto compilato e autografato dall’artista.

La tracklist di Musica per alberghi

Tutti i brani sono composti da Lorenzo Urciullo, tranne Check-in, scritto con Davide Rossi e Mario Conte, e Ufo e liberazione (meeting in sala conferenze), firmato con Mario Conte. In Servizio in camera e Moquette suona Dana Colley, storico sassofonista dei Morphine.

# Titolo 1 Check-in 2 Servizio in camera 3 Zapping 4 Ufo e liberazione (meeting in sala conferenze) 5 Moquette 6 Frigobar deserto 7 La notte che rimasi sveglio a fissare la spia rossa 8 Check-out

Foto di Eli Claudio