Musica per alberghi, Colapesce esplora nuovi paesaggi sonori nel suo album
Prodotto da Colapesce e Mario Conte, il disco comprende otto composizioni strumentali e include la partecipazione di Dana Colley dei Morphine.
di Chiara Tebaldini ·
Colapesce pubblicherà venerdì 4 dicembre il nuovo album strumentale Musica per alberghi, disponibile sulle piattaforme digitali per 42 Records, con distribuzione Numero Uno / Sony Music Italy. Il disco arriverà due anni dopo la colonna sonora del film Iddu e nasce dall’esperienza della mostra fotografica Doppia Uso Singola.
Il concept di Musica per alberghi di Colapesce
In questo lavoro totalmente strumentale Colapesce, all’anagrafe Lorenzo Urciullo, rinuncia alla voce e alla forma canzone e si ispira alle atmosfere delle camere d’albergo.
Le otto composizioni ricostruiscono una notte in solitudine in hotel, dal check-in al check-out, passando per il servizio in camera, lo zapping televisivo contro l’insonnia e la sala colazioni.
Il disco alterna elettronica organica e musica suonata, con riferimenti all’ambient di Brian Eno e al krautrock dei Cluster. L’album è co-prodotto da Lorenzo Urciullo e Mario Conte, mentre il mastering è curato da Bob Weston.
Musica per alberghi uscirà anche in un’edizione limitata in vinile da 500 copie numerate a mano. Ogni copia conterrà la stampa di una fotografia inedita realizzata da Lorenzo Urciullo, scelta tra cinque scatti mai pubblicati della serie Doppia Uso Singola, e un biglietto compilato e autografato dall’artista.
La tracklist di Musica per alberghi
Tutti i brani sono composti da Lorenzo Urciullo, tranne Check-in, scritto con Davide Rossi e Mario Conte, e Ufo e liberazione (meeting in sala conferenze), firmato con Mario Conte. In Servizio in camera e Moquette suona Dana Colley, storico sassofonista dei Morphine.
|#
|Titolo
|1
|Check-in
|2
|Servizio in camera
|3
|Zapping
|4
|Ufo e liberazione (meeting in sala conferenze)
|5
|Moquette
|6
|Frigobar deserto
|7
|La notte che rimasi sveglio a fissare la spia rossa
|8
|Check-out
Foto di Eli Claudio
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