Musa ha pubblicato venerdì 27 novembre 2026 Modalità, il singolo di debutto, in radio e sulle piattaforme digitali per Ghandi Dischi con distribuzione ADA Music Italy. Il rapper calabrese sta lavorando anche al suo primo progetto, in uscita per la stessa etichetta.

Il significato di Modalità di Musa

Tra rap e trap, Musa racconta in Modalità una vicenda personale: la separazione dei suoi genitori, ai quali è molto legato. Da lì arrivano le notti insonni, le insicurezze e il confronto con le proprie fragilità, che diventano il punto di partenza per ritrovarsi.

Il titolo richiama un reset mentale ed emotivo attraverso due immagini quotidiane: la modalità aereo dello smartphone, per isolarsi dalle interferenze esterne, e quella sportiva di un’automobile, simbolo di energia e ripartenza.

Entrambe indicano la stessa necessità: prendere le distanze da persone e situazioni tossiche, tornare a scegliere la propria strada e non farsi definire dal passato.

Chi è Musa

La musica di Musa nasce dal legame con la sua terra e dalle esperienze della sua crescita, e racconta la quotidianità, le difficoltà e le contraddizioni della sua generazione.

Credits del brano ▸ Artista · Musa

· Musa ▸ Titolo · Modalità

Foto di Enrico Luano