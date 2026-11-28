Antonio Maggio ha pubblicato venerdì 27 novembre 2026 A te e famiglia, il nuovo singolo pop per The Saifam Group. Il cantautore ne è l’autore e ha curato la produzione artistica insieme a Gabriele Semeraro ed Ettore Giannì.

Il significato di A te e famiglia di Antonio Maggio

In A te e famiglia Antonio Maggio racconta il Natale a partire da quello che gli gira intorno: le strade affollate, la corsa ai regali, le telefonate dei parenti che si fanno vivi una volta l’anno, gli incontri imbarazzati, le persone che mancano e quelle che restano nei pensieri.

“Mi piaceva l’idea di giocare con le convenzioni, i luoghi comuni e le formule di circostanza tipiche delle feste, a cominciare dal titolo, senza però rinunciare a quella dolce malinconia che il Natale, inevitabilmente, porta con sé”, spiega Maggio.

Il brano ha momenti che possono sembrare quasi irriverenti e insieme una base di tenerezza: dietro gli auguri, le risate e le ritualità natalizie restano le assenze, i rapporti complicati, i ricordi e quello che ci si porta dentro.

Credits del brano ▸ Artista · Antonio Maggio

· Antonio Maggio ▸ Titolo · A te e famiglia

· A te e famiglia ▸ Autori · Antonio Maggio

· Antonio Maggio ▸ Produzione · Gabriele Semeraro, Ettore Giannì, Antonio Maggio