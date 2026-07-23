Antonio Maggio torna con un nuovo progetto discografico. Dal 17 luglio 2026 è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo Radici, realizzato insieme a due ospiti d’eccezione: Leo Rojas e i Sud Sound System.

Il brano, pubblicato da The Saifam Group, è un mix tra pop d’autore, sonorità etniche e tradizione salentina che mette al centro il valore delle proprie origini. Radici arriva dopo l’uscita – nei primi mesi di quest’anno – del singolo Greta insieme a Pierdavide Carone. In questo modo, il cantautore prosegue il suo percorso artistico con un singolo che unisce sensibilità cantautore e contaminazioni musicali.

ANTONIO MAGGIO RACCONTA LE PROPRIE ORIGINI NEL NUOVO SINGOLO “RADICI”

Con Radici, il cantautore propone una riflessione sull’identità personale e sul legame con la propria terra. Il filo conduttore è il rapporto con ciò che ci definisce fin dall’infanzia. Il brano affronta il tema dell’appartenenza attraverso immagini legate ai ricordi, ai luoghi e alle persone che continuano ad accompagnarci anche quando la vita porta lontano da casa.

La struttura musicale segue questa idea: l’inizio è raccolto e quasi confidenziale, mentre il ritornello si apre con un arrangiamento più ampio, sostenuto da una sezione di fiati e archi che enfatizza il senso di ritorno e di riconciliazione con le proprie radici.

Fondamentale anche il contributo degli ospiti. Il flauto nativo del polistrumentista Leo Rojas aggiunge una dimensione evocativa e spirituale al brano, mentre i Sud Sound System portano il loro inconfondibile stile, arricchito dall’utilizzo del dialetto salentino, rafforzando il legame con la cultura popolare del territorio.

ANTONIO MAGGIO RACCONTA “RADICI”

L’artista ha spiegato così la nascita della canzone: “Ho voluto rendere omaggio al vissuto, agli sguardi e ai paesaggi che porto dentro di me ogni giorno, perché credo che le nostre origini siano la bussola che ci aiuta a ritrovare la strada quando rischiamo di perderci“.

Antonio Maggio prosegue affermando: “È un viaggio fatto di nostalgia, ma anche di gratitudine, perché ho capito che le radici non ci trattengono: ci sostengono. Spesso ci allontaniamo dal posto da cui veniamo per inseguire i nostri sogni, ma basta un ricordo, un profumo o una fotografia per sentirne immediatamente il richiamo“.

Le dichiarazioni del cantautore sintetizzano il messaggio del singolo, costruito attorno all’idea che le radici rappresentino un punto di riferimento capace di accompagnare ogni esperienza personale senza trasformarsi in un limite.

“RADICI” ARRIVA DURANTE IL TOUR ESTIVO DI ANTONIO MAGGIO

L’uscita del nuovo singolo coincide con una serie di appuntamenti dal vivo che vedranno Antonio Maggio impegnato fino all’autunno. Dopo la data di Milano dello scorso 30 giugno, il calendario prevede nuovi concerti in tutta Italia:

29 luglio – Squinzano (LE)

17 agosto – Siniscola (NU)

9 settembre – Oliveto Citra (SA)

19 settembre – Garlasco (PV)

18 novembre – Milano

27 novembre – Napoli

I live rappresentano l’occasione per presentare dal vivo anche Radici, affiancandolo ai brani che hanno segnato il repertorio del cantautore nel corso degli anni.