I Sud Sound System annunciano il nuovo album “Intelligenza Naturale” e il singolo “TQP” con Guè

La band salentina pioniera del raggamuffin e del dancehall style Sud Sound System annuncia l’arrivo del nuovo album “Intelligenza Naturale” in uscita il prossimo 1° luglio e del nuovo singolo “TQP” feat. Guè, disponibile dal 21 giugno. Sia l’album che il brano sono disponibili per Salento Sound System / Believe.

SUD SOUND SYSTEM, “TQP” E “INTELLIGENZA NATURALE”

“TQP” dei Sud Sound System è una delle collaborazioni presenti all’interno dell’album “Intelligenza Naturale“: ci saranno – appunto – Guè, i Negramaro, Alborosie, Ensi, Puccia e Antonio Castrignanò.

Il brano nasce dalla fusione di due delle realtà italiane più importanti del panorama reggae e hip hop – i Sud Sound System e Guè – tra le quali è presente stima reciproca e amicizia, nata nei primi anni Duemila. È un pezzo old school dove le liriche e il testo si fondono bene con il sound hip hop di qualche anno fa.

Il progetto intorno all’album, invece, intende riflettere la visione della band sul rapporto tra la natura e la tecnologia attraverso la sperimentazione e fusione di più generi e stili musicali differenti. Infatti, rispetto ai lavori precedenti, i Sud Sound System trasmettono maggiore consapevolezza e maturità attraverso la propria musica, rimanendo sempre originali.

SUD SOUND SYSTEM, “INTELLIGENZA NATURALE TOUR 2024”: LE DATE

In occasione dell’uscita del nuovo album e del singolo, i Sud Sound System hanno anche annunciato le prime date del loro “INTELLIGENZA NATURALE TOUR 2024“. Di seguito, le date (calendario in aggiornamento):