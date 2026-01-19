19 Gennaio 2026
Antonio Maggio e Pierdavide Carone: il 23 gennaio esce il nuovo singolo “Greta”

I due cantautori tornano a collaborare dopo il "Diamoci del Tour" in un brano prodotto da Le Ore.

Esce venerdì 23 gennaio 2026 su etichetta Dischi dei Sognatori con distribuzione ADA Music Italy, Greta, il nuovo singolo che vede Antonio Maggio e Pierdavide Carone di nuovo insieme dopo la fortunata esperienza del “Diamoci del Tour“.

Il brano, scritto e composto a quattro mani dai due artisti con la produzione de Le Ore, viene presentato come un pezzo intimo e necessario. Sebbene la narrazione utilizzi la metafora di una storia d’amore, il fulcro della canzone è una profonda riflessione sulla salvaguardia ambientale e sulla qualità dell’aria che respiriamo quotidianamente.

Antonio Maggio e Pierdavide Carone Greta Copertina

ANTONIO MAGGIO E PIERDAVIDE CARONE LANCIANO “GRETA”

Per Maggio e Carone Greta non è solo un richiamo all’ecologia, ma possiede un valore personale molto profondo. La canzone li unisce attraverso un’esperienza comune legata alla perdita dei rispettivi padri, una vicenda che richiama in modo diretto le conseguenze dell’inquinamento sulla salute. Il pezzo diventa così un invito alla responsabilità individuale e collettiva.

«Greta è una canzone che parla di salvaguardia ambientale e di inquinamento, ma lo fa attraverso una storia d’amore. È un brano che sprona a pensare, ma anche ad agire. Un invito a prenderci cura di noi, della nostra aria e del mondo che ci gira intorno spiega Antonio Maggio.

“Questo pezzo ha inoltre un significato davvero speciale per noi, un vissuto comune legato ai nostri padri che ha unito fortemente me e Pier, racchiuso nella canzone stessa

Dello stesso tenore le parole di Pierdavide Carone: “Per me ‘Greta’ è il frutto di una conversazione extra-musicale su un tema importante avuta con Antonio qualche anno fa, a seguito delle nostre esperienze condivise, e che come per magia si fa musica, prendendo una strada del tutto inaspettata, ma molto, molto interessante. Spero che il pubblico la ami come l’abbiamo amata noi da subito

 

Cerca su A.M.I.