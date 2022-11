Vota il cantante: chi è per te l’artista di ottobre? Sfida tra Fedez, Maneskin, Niko Pandetta, Santi Francesi, Tananai e thasup

Sondaggio: vota il cantante di ottobre.

Ottobre si è appena concluso e siamo pronti a scegliere il cantante che più ha rappresentato il mese.

Questa volta la redazione di All Music Italia ha selezionato 6 artisti che, in modi diversi, si sono distinti negli ultimi 30 giorni.

In ordine alfabetico:

Fedez Maneskin Niko Pandetta Santi Francesi Tananai thasup

e ora vi spieghiamo perché, prima di passare la parola (e il click) a voi, i nostri lettori.

vota il cantante di ottobre – le nomination

Fedez

Non è ben chiaro quale sia il suo ruolo principale nello showbiz: cantante e artista oppure influencer. Probabilmente non lo sapremo mai e nemmeno ce ne importa, ma ogni cosa che fa nella musica funziona. Dal singolo estivo La dolce vita con Mara Sattei e Tananai all’attuale brano in rotazione con Salmo Viola. Senza dimenticare il Fedez giudice di X-Factor.

Influartist.

Maneskin

Cosa dobbiamo aggiungere che già non abbiano detto da soli? Una lunghissima serie di date live in tutto il mondo per 4 ragazzi nati tra il 1999 e il 2001, singoli in alta rotazione e riconoscimenti internazionali. Aspettiamo l’uscita del nuovo album Rush! nel 2023.

Forward looking.

Niko Pandetta

Dove sta Niko? E’ in carcere o è fuori? Intanto lui ci gioca su e intitola il suo album Ricorso Inammissibile e lo fa uscire il 21 ottobre a pochi giorni dall’esecuzione di ordine di carcerazione a seguito della condanna, resa definitiva dalla cassazione.

Tra cronaca e musica.

Santi Francesi

Cambiano talent (da Amici a X-Factor) e cambiano nome (erano i The Jab). Conquistano i giudici ed emozionano il pubblico.

Dove arriveranno?

In evoluzione.

Tananai

Ci ha divertito a Sanremo con Sesso Occasionale facendo uscire l’ironia del personaggio Tananai alla conquista di un posto all’ESC, ci ha fatto scoprire un singolo del suo passato che ci eravamo persi, Baby goddamn per poi mostrarci il suo lato producer quest’estate con Pasta.

Ora, con Abissale, ci fa scoprire la sua anima più profonda e sentimentale. Chissà cosa ci avrà riserbato con il nuovo album che arriverà presto.

Un altro… Tananai.

thasup

L’abbiamo conosciuto come Tha Supreme per poi “ridursi” a thasup. A 21 anni ha già due dischi all’attivo e una lunga serie di collaborazioni e feat. Produttore e rapper, per alcuni sta segnando il futuro della musica italiana. Pubblica un disco con un titolo impossibile da scrivere se non con il copia-incolla, c@ra++ere s?ec!@le, già certificato platino e persentato a Milano con un vero e proprio “journey” da manuale della marketing experience.

*!(_£

Qui sotto trovate il form per votare a cui potete accedere anche cliccando qui.

SONDAGGIO – VOTA IL CANTANTE DI OTTOBRE