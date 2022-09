Finalissima: vota il tormentone dei tormentoni dell’estate 2022

Tormentone estate 2022… il tormentone dei tormentoni. siamo giunti alla fine e questa volta è proprio la finalissima.

Per tutta l’estate ci siamo fatti compagnia votando le nostre canzoni preferite di ogni generazione: Boomers, Generazione X, Vecchi e Giovani Millennials e Z Gen, oltre agli emergenti che abbiamo ribattezzato Generazione Boh.

E adesso?

Adesso è arrivato il momento di scoprire chi, per ogni categoria, ha vinto l’ambito titolo di Tormentone dell’Estate 2022 per i lettori di All Music Italia e poi… e poi saremo chiamati a votare un’ultima volta per scegliere il tormentone dei tormentoni ad eccezione della Generazione Boh che si conclude con il suo vincitore che vi sveleremo nei prossimi giorni!

Pronti… cliccate in basso su continua per i risultati e poi si vota per la finale. Avrete tempo fino alle 23.59 di giovedì 8 settembre 2022