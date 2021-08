“Era scritto” dei Solisumarte, il brano che ha conquistato 3 playlist editoriali di Spotify

È uscito nelle scorse settimane per LeindieMusic con distribuzione Artist First, Era scritto, nuovo singolo dei Solisumarte, duo molto amato dagli editor di Spotify vista la presenza di diversi loro brani nelle playlist editoriali.

Ecco come il duo bresciano racconta questo nuovo brano prodotto, mixato e masterizzata da Glotoneria Studio con la supervisione artistica di Riccardo Frigoni:

“Per quanto si provi a far andare bene le cose in una relazione, a volte non va proprio così. Di conseguenza ci si ritrova a mollare la presa, impotenti, lasciando fare alla vita il proprio corso e accettando che a volte deve semplicemente andare così, senza una spiegazione. Anche se la sorte fa male”.

Era Scritto ha conquistato diverse playlist editoriali di Spotify, per la precisione: la New Music Friday, Novità Pop e Scuola Indie (il precedente singolo, È colpa mia, è presente su Indie Italia.

Solisumarte è un progetto indie-pop nato a Brescia nel 2019 e composto da Daris Bozzoni e Nicolas Pelleri.

Sale prove, concerti, migliaia di chilometri alle spalle ed il sogno ricorrente di fare musica delineano la loro via fin da ragazzini, portandoli con i rispettivi progetti musicali su palchi italiano ed esteri. La fortuna però non è dalla loro e malgrado le promesse e l’impegno, dopo diversi anni si ritrovano di nuovo soli.

In quel periodo Daris e Nicolas si conoscono, scoprendo che forse rimanere soli su un altro pianeta è l’unico modo per raccontarsi da una nuova prospettiva.

E così dal 2020 il duo firma un contratto con l’etichetta laziale LeindieMusic, conquistando l’inserimento nelle più prestigiose playlist Spotify del settore: Indie Italia, New Music Friday, la copertina di Scuola Indie oltre all’approdo nella Viral 50.

SOLISUMARTE – ERA SCRITTO TESTO E AUDIO

Non è abbastanza dire che mi manchi

Se poi mi dai un bacio apri la porta ed esci

È vero che ognuno ha bisogno dei propri spazi

Ma è dura lasciarli a qualcun altro se perdi

Quando capisci come riempirli

Si arriva ogni volta sempre troppo tardi

Non è per forza amore se si ride

Anche perché noi eravamo davvero bravi

Non è per forza amore se si ride

Anche perché noi eravamo davvero bravi

Davvero bravi

Doveva proprio andar così con te

Era scritto nel cielo e ripenso

A come la sorte ci ha perso

Doveva proprio andar così con te

Era scritto nel cielo e ripenso

A come la sorte ci ha perso

E sento il profumo tuo nella mia stanza

O forse è soltanto nella mia testa

Tra di noi è finita troppo in fretta, eh

Poi ti vedo per strada ti stringi ad un altro

Mi noti e fai finta di averla vinta

Mi guardi e sorridi ma so che dentro brucia

Non è per forza amore se con lui ridi

ti ricordo che anche noi eravamo bravi

Non è per forza amore se si ride

Anche perché noi eravamo davvero bravi

Davvero bravi

Doveva proprio andar così con te

Era scritto nel cielo e ripenso

A come la sorte ci ha perso

Doveva proprio andar così con te

Era scritto nel cielo e ripenso

A come la sorte ci ha perso

Doveva proprio andar così con te

Era scritto, era scritto nel cielo e ripenso

A come la sorte ci ha perso

Doveva proprio andar così con te

Era scritto, era scritto nel cielo e ripenso

A come la sorte ci ha perso, duh