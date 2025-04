Le ferite che fanno crescere in “Briciole”, il nuovo singolo di Sofia Sole

Sofia Sole torna con Briciole, un nuovo brano intenso e personale. Dopo aver aperto il 2025 con Vega, in collaborazione con Asteria e Caffellatte, la giovane promessa del pop italiano pubblica venerdì 25 aprile questa nuova canzone per ADA/Warner.

sofia sole, “Briciole” è il nuovo singolo

Scritto interamente da Sofia Sole e prodotto da SeeMaw, il brano è stato presentato in gara ad Area Sanremo 2024, dove è rientrato tra i dieci vincitori pur non riuscendo ad accedere alle Nuove proposte del Festival. Un risultato importante per un’artista che ha saputo distinguersi grazie a un approccio autentico e personale alla scrittura.

Con Briciole, Sofia racconta il momento in cui si prende consapevolezza di sé e delle proprie ferite, trovando il coraggio di chiudere una porta che non conduce più a nulla. Il titolo è una metafora potente: non accontentarsi dei resti emotivi lasciati da chi ha saputo solo dare il minimo indispensabile. È una dichiarazione d’indipendenza emotiva, una presa di coscienza che arriva dopo aver toccato il fondo e deciso di risalire.

In concerto ai Magazzini Generali

Il singolo sarà presentato per la prima volta dal vivo lunedì 19 maggio ai Magazzini Generali di Milano, dove Sofia Sole aprirà il live del collega e amico Settembre. Un’occasione importante per ascoltare dal vivo Briciole e altri brani del suo repertorio.

Chi è Sofia Sole

Sofia Sole è una cantautrice classe 2002. Dopo sei anni di studi musicali, partecipa a The Voice of Italy, esperienza che la porta a raggiungere oltre 1 milione di visualizzazioni su YouTube con la sua versione di People Help the People. Prosegue poi la formazione al conservatorio AMDA di Los Angeles, dove studia canto, songwriting, presenza scenica e recitazione.

Il suo primo singolo Emotional, prodotto da Cece Rogers, raggiunge oltre 180mila stream e la 26ª posizione nella UK Upfront Club Chart. Nel 2023 pubblica Un Giro di Troppo, che la porta sui palchi di Deejay on Stage a Riccione e del Mediolanum Forum di Assago.

Tra i brani pubblicati successivamente ci sono Schiena contro Schiena feat. Shori e Peter, Tavolo x 2 feat. Shori e Nordovest, il singolo estivo La notte vola via e l’autoriale Carillon. Il 2025 si è aperto con Vega, nato dal desiderio di raccontare attraverso la musica tematiche legate all’ansia e ai disagi generazionali.

Con Briciole, Sofia Sole conferma il suo percorso in ascesa: autentico, maturo e sempre più riconoscibile nel panorama del nuovo pop italiano.