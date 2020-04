E’ uscito per Bianca Dischi con distribuzione Artist First Aerosol, il nuovo singolo del rapper sardo Smiscio.

Si tratta di un brano dal sound crudo e dal testo diretto come un pugno nello stomaco. Parole che scorrono senza metafore e un ritmo che ricalca il battito del cuore che aumenta pian piano e che descrive come cresce la paura. Il nuovo singolo è prodotto da Venom e mixato da Roberto Macis.

“Sarò sincero, la canzone non ha bisogno di grandi spiegazioni perché parla già e in modo chiaro di quello che stiamo vivendo, e non io ma tutti. Siamo tutti allegramente su un mare di merda e la barchetta sta iniziando ad imbarcare.

Da ascoltatore del Tg non posso fare altro che sorbirmi le news e le varie campane dei social ma per il resto, la vivo come voi. Non serve una parafrasi sull’attualità dall’ultimo stronzo.”