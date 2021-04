Slitta al 2022 il Tour di Mannarino. L’emergenza Covid-19 continua a ferire il settore della musica live

Mannarino Tour. L’emergenza Covid-19 continua a ferire il settore della musica live.

È ufficiale la notizia, tristemente prevedibile, del rinvio al 2022 del tour di Mannarino, l’artista romano erede del grande cantautorato italiano, la cui graffiante penna è uscita dai confini dell’Urbe conquistando il grande pubblico (Apriti Cielo, l’ultimo album, è disco di platino) e la cui creatività artistica ha fatto breccia nella critica grazie anche a un tour live che è stato considerato tra gli spettacoli migliori in circolazione.

I concerti previsti l’­­8 e il 9 aprile 2021 a Roma sono riprogrammati per giovedì 17 febbraio 2022 e venerdì 18 febbraio 2022 al Palazzo dello Sport di Roma.

In relazione ai due concerti romani apprendiamo inoltre che:

– per il live del 17 febbraio 2022 saranno validi i biglietti già acquistati per il 16 ottobre 2020 e 8 aprile 2021;

– per il live del 18 febbraio 2022 saranno validi i biglietti già acquistati il per il 17 ottobre 2020 e 9 aprile 2021.

Unica tappa prevista nel 2021 sarà l’Arena di Verona, venerdì 8 ottobre.

L’agenzia Wordsforyou fa sapere che i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per le nuove date.

MANNARINO TOUR LE DATE

Di seguito il calendario aggiornato rispetto al precedente:

Venerdì 08 Ottobre 2021 | Verona – Arena di Verona

Giovedì 17 febbraio 2022 | Roma – Palazzo dello Sport

Venerdì 18 febbraio 2022 | Roma – Palazzo dello Sport

Domenica 20 febbraio 2022 | Napoli – Palapartenope

Giovedì 24 febbraio 2022 | Bari – Palaflorio

Sabato 26 febbraio 2022 | Assago (MI) – Mediolanum Forum

Sabato 05 marzo 2022 | Torino – Pala Alpitour

Lunedì 07 marzo 2022 | Firenze – Mandela Forum

Venerdì 11 marzo 2022 | Catania – Palacatania

Per info ulteriori:

www.vivoconcerti.com