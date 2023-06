Sixpm lancia il video di “Puta”, il brano con cui ha riunito dopo dieci anni Ghali e Guè

Un mese fa, il 18 maggio, è uscito Puta, singolo del producer Sixpm che, dopo aver collaborato con artisti come Jovanotti, Club Dogo, Salmo, Ernia ed Elisa, ha lanciato questo suo primo brano, condiviso con Ghali e Guè per Capitol Records/Universal Music Italia.

Il brano, in meno di un mese ha già superato oltre 3.400.000 stream sul solo Spotify ed ora è fuori anche il videoclip ufficiale.

Sixpm è il nome nome d’arte di Andrea Ferrara, producer nato a Napoli che fonde nei suoi lavori sound hip hop, trap e vibes anni ‘80.

A diciassette anni fonda insieme a Pietro Miano il team di produzione 2nd Roof, con cui collabora fino al 2014, quando decide di spostarsi negli Stati Uniti, stabilendosi prima a Los Angeles e, successivamente, a New York.

In America continua senza sosta la sua attività di produttore per i più grandi del panorama urban italiano di quegli anni come Club Dogo, Salmo, Marracash e Fedez. Nel 2020 è il producer di Chico, di Guè feat. Rose Villain e Luchè, certificato 4 volte platino, con 82,7 milioni di stream e 39 milioni di views.

A fine 2021 è il produttore e il direttore artistico dell’album di Guè, GVESVS, album certificato con il doppio disco di Platino.

Nel 2022 Sixpm è scelto da Jovanotti per curare la produzione di I Love You Baby, il singolo certificato triplo Platino e di Sensibile all’estate (disco d’Oro). Nello stesso anno affianca ancora Rose Villain per Michelle Pfeiffer feat. Tony Effe, collabora con Elisa in alcuni dei brani del suo ultimo album Ritorno al futuro/Back to the Future, e si occupa della direzione artistica di Io non ho paura, quarto disco in studio di Ernia.

Nel 2023 collabora all’album d’esordio di Rose Villain Radio Gotham (certificato oro).

Sixpm Puta, il video ufficiale

In Puta il flow hip hop si unisce a sonorità Caribbean, aprendosi ad orizzonti internazionali; l’universo sonoro di Ghali incontra le barre senza compromessi di Guè su una produzione curatissima, che regala al singolo un mood estremamente coinvolgente.

Questo brano segna una nuova collaborazione tra Ghali e Guè, insieme sulla stessa traccia dopo oltre 10 anni.

Il video, diretto da Peter Marvu e prodotto da EyesJuice Vision con il supporto di Borotalco.tv, vede protagonisti Ghali e Guè al fianco di Sixpm, il quale, in parecchie scene, mostra il suo lato da musicista, che affianca a quello da producer suonando personalmente gli strumenti che utilizza nei suoi lavori, in questo caso la chitarra.