La storia dei SixOneSix, la band trap di cantanti ballerini che ha presentato due inediti ad Amici durante la sfida con Albe

SixOneSix storia, canzoni e testi della band trap.

Qualche giorno fa, il 16 gennaio per la precisione, fa una band trap ha tentato l’accesso, non riuscendoci, ad Amici di Maria De Filippi. Si tratta dei SixOneSix artisti che con due brani sono comunque riusciti ad attirare l’attenzione del pubblico grazie alle loro canzoni e l’abilità di muoversi e ballare sul palco.

La band non è riuscita a battere Albe e conquistare un posto nella scuola più ambita d’Italia ma ha potuto presentare i propri brani inediti: 4 The Fam e Facetime.

Ma chi sono i SixOneSix? Scopriamolo insieme…

SixOneSix la storia

Quattro ragazzi di Roma, dai 18 ai 21 anni: Juice, S4d, Chigga e Wordy. Lavorano con due produttori che sono parte fondamentale del gruppo, YCBwoy e Young AM.

Nonostante la giovane età, vantano già collaborazioni di alto livello come la partnership con FIAT realizzata da Stardust, che li vede protagonisti in veste di testimonial per la campagna di lancio della nuova Fiat Panda.

In pochissimo tempo hanno raggiunto più di 180mila follower su TikTok, oltre 18mila follower su Instagram; più di 13mila ascoltatori mensili su Spotify, con cinque brani pubblicati da aprile 2020.

I loro brani sono stati distribuiti dalla neonata etichetta discografica Millenari Records che raccoglie artisti emergenti della scena hip-hop, rap e trap romana.

SixOneSix canzoni: i testi

4 The Fam – Testo e audio

4 Me 4 the Gang 4 the Fam

4 the Fam 4 Me 4 the Gang

4 Me 4 the Gang 4 the Fam

4 the Fam 4 Me 4 the Gang

With da Gang on fleek

Nella crib col clique

202* questo è l’anno dello switch

Making money con la G

Nati per fare sta shit

Non vogliamo bullshit

0 piani B

Sosgang baby

Solo un piano A

(Sosgang baby)

Anche tua mamma sa che siamo le next up

(Sosgang baby)

Vuole fare la vita da star

(Big ass shake it)

Muovono il fat ass e parte la nostra trap

On fleek

Con la Gang faccio dance

Entriamo dentro al club

Ci guarda tutto il club damn

Vanno in crash

Tutte le vostre bitch

Se facciamo due skills

Mi bagna pussy wet

Splash

Sono troppo lil

Per firmare il contratto

Se parlo con l’avvocato

Non ci capisco un cazzo

Fuck al sip

Non mi serve

Sono già io il purple

Sour cream dentro al back

Mi fa ballare il tango

Wordy, Sad e Juice

Concentrati sopra al guadagno

Bimba con un top ass

Mi chiede di rifarlo

Ho 4 ballerini al collo di diamanti che danzano

Puttana fa soldi piegandosi al contrario

4 Me 4 the Clique con la stick

Click clack bang

Racks dentro al pants

Mi fa scivolare i Balmain

Vest di Moncler

Lo fittiamo gigante

Soldi black nella box

Ma abbiamo le air force bianche

Drippo SOS

Non fotto con le altre marche

(SUWOOO)

Ci pagano per fare arte

Moonwalk sul red carpet

Con le scarpe da basket

Viviamo ogni giorno come fossimo farfalle

Switcho le scarpe se devo scappare dalle guardie

4 Me 4 the Gang 4 the Fam

4 the Fam 4 Me 4 the Gang

4 Me 4 the Gang 4 the Fam

4 the Fam 4 Me 4 the Gang

With da Gang on fleek

Nella crib col clique

202* questo è l’anno dello switch

Making money con la G

Nati per fare sta shit

Non vogliamo bullshit

0 piani B

Sosgang baby

Facetime testo e audio

Shawty vuole stare con me

Sopra un tappeto red

Come Riri e Rocky

Bucket hat di Chanel

Matcha col mio di Prada

Mi chiama su FaceTime, no face

Si tocca, si bagna e si copre la faccia

Pensavo al cash non a lei

Per dare ai miei slime

più di una speranza

Ho una nuova Shawty

Mi showa il suo body

Ne ho una per me

Un’altra per ogni mio homie

Mi chiama su FaceTime, no face

Si tocca, si bagna e si copre la faccia

Pensavo al cash non a lei

Per dare ai miei slime

Più di una speranza

Lei vuole una life con me

Non ho time per una hoe

Sono ancora broke

Lo muove 4 fun

She make it tap tap

Like tic tac toe say yes indeed

Vorrebbe fottermi one time

Wagwan boy sono in demon time

Dress fashion nova e scarpe bottega

Doublecup piena

Ho una Shawty

Ma solo una chance

Blocca il respiro

Quando ho tutti contro

Sotto la luna ripenso

A tutte le volte

Che la vita mi ha coperto il volto

Sogni lucidi ora ne ho perso il conto

Corti sonni mi mettono al mio posto

Coperto di volti

Mami mima bene quando si tocca

Nei miei trascorsi

Shawty vuole stare con me

Sopra un tappeto red

Come Riri e Rocky

Bucket hat di Chanel

Matcha col mio di Prada

Mi chiama su FaceTime, no face

Si tocca, si bagna e si copre la faccia

Pensavo al cash non a lei

Per dare ai miei slime

più di una speranza

Resto in para

Non casco in tentazione

Non do il cuore ad una puttana

Mo’ se sbaglio imparo

Ma non cambio strada

Mi chiama FaceTime

Ma io lo lascio squillare

Sto in studio, sto facendo affari

Per andare fuori e

Per non ritornare

U & me

Yin & Yang

Drum & Melody

U da one

Oltre al mic

Non ho altre bitch

U & me

Rockstar life come Tommy Lee

Farò il cash per comprarti una crib

Ahhh

Shawty vuole stare con me

Sopra un tappeto red

Come Riri e Rocky

Bucket hat di Chanel

Matcha col mio di Prada

Mi chiama su FaceTime, no face

Si tocca, si bagna e si copre la faccia

Pensavo al cash non a lei

Per dare ai miei slime

più di una speranza

Ho una nuova Shawty

Mi showa il suo body

Ne ho una per me

Un’altra per ogni mio homie

Mi chiama su FaceTime, no face

Si tocca, si bagna e si copre la faccia

Pensavo al cash non a lei

Per dare ai miei slime

Più di una speranza